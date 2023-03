Un programme qui fait grincer des dents

Acheter la paix. On le fait presque tous les jours. Un gage de sérénité qui repose avant tout sur un bon rapport qualité-prix.

Ainsi va la vie pour la majorité d’entre nous. Sauf pour le gouvernement Trudeau, voyez-vous, sa paix, ou plutôt sa survie jusqu’en 2025, n’a à peu près pas de prix. Sa carte de crédit est stratosphérique, ses bonnes intentions progressistes sans limites.

Son programme d’assurance dentaire en fait foi. Les 950 M$ pour acheter l’appui du NPD, ça, c’était la mise de fonds.

Le problème bien sûr c’est qu’il a accouché d’un programme aussi bâclé que la PCU.

Bar ouvert

L’idée est louable, assurer une assurance dentaire aux enfants de familles dont le revenu est inférieur à 70 000 $ par an. Au début, il s’agissait d’offrir un remboursement jusqu’à concurrence de 650 $.

Le problème, c’est que les soins dentaires relèvent des provinces. Difficile de négocier avec celles-ci quand Ottawa refuse de payer sa juste part des autres soins de santé !

Un bras de fer stérile était en perspective, le compte à rebours du NPD avançait.

Le gouvernement a donc eu la brillante idée de copier le modèle de la PCU. Une demande, un engagement formel, et hop, le chèque est dans la malle.

Et que faire lorsque les soins dentaires de fiston n’ont coûté que 200 $ ?

Au bureau du ministre, on a commencé par vanter l’honnêteté des citoyens. Puis récemment, Santé Canada a eu la brillante idée de proposer que les parents utilisent l’argent pour des brosses à dents et de la soie dentaire !

Et la fraude ?

La pandémie nous a révélé les limites de la bonne foi.

Faut-il rappeler que l’Agence du revenu du Canada évalue à 3,2 G$ les montants versés en trop via la PCU et ses pendants pour les étudiants et PME!

Combien de parents vont retourner volontairement l’argent versé en trop pour l’assurance dentaire ? En ces temps difficiles, certains n’en profiteront-ils pas pour arrondir leurs fins de mois déjà serrées ?

Et combien d’autres vont-ils réclamer le 650 $ sans même aller chez le dentiste ?

Une chose est certaine, le risque de fraude est bien présent.

Officiellement, l’ARC demande aux prestataires de conserver leurs reçus pendant six mois en cas de vérification ultérieure.

Quand l’évasion fiscale est évaluée entre 9 G$ et 48 G$ par an, va-t-on vraiment réaffecter des fonctionnaires pour se lancer à la course aux reçus de dentistes auprès de familles à bas revenus ?

Peut-être, sait-on jamais.

Il aurait certainement été plus avisé de mettre sur pied un programme bien ficelé. Mais pour ça, il aurait fallu un gouvernement qui se préoccupe des détails, un gouvernement minutieux qui comprend que chaque million compte.

Dans son prochain budget, il doit livrer la seconde tranche de ce programme d’assurance dentaire.

Il s’agira de couvrir tous les jeunes de moins de 18 ans et les aînés souffrant d’un handicap.

On ne peut qu’espérer qu’il profitera de l’occasion pour corriger le tir.