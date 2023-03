Une région qui a beaucoup à offrir

Si vous désirez vivre une expérience de qualité, parcourir des sentiers qui vous offrent des décors uniques et profiter d’installations d’hébergement de très haute qualité tout comme la restauration, mettez le nom de la région des Laurentides sur votre planning.

« Pour moi, les Laurentides, c’est la plus belle région pour faire de la motoneige au Québec, de déclarer l’administrateur régional pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Normand Béchard. On peut dire que c’est chez nous qu’est né le monde de la motoneige comme nous le connaissons aujourd’hui. »

« Le premier club enregistré avec charte, c’est celui de Sainte-Agathe-des-Monts, dont j’ai déjà été le président. Le club a plus de 60 ans d’existence. Il est toujours actif et axé sur la bonne pratique de la motoneige sur tous les plans. On peut penser à la qualité des sentiers et à la sécurité. Une des premières préoccupations que nous avons dans la région, c’est que les motoneigistes se sentent en sécurité à tout prix. Cette façon de penser est partagée par les 21 clubs qui créent et entretiennent les 2400 km de sentiers que nous avons à offrir. »

« Chez nous, la pratique de la motoneige est ouverte à tous les types d’amateurs, que ce soit les familles, les couples, les gens seuls et même des gens qui voudraient avoir des sensations fortes, dans des endroits où il est sécuritaire de le faire. »

Le territoire offert aux motoneigistes est grand.

« Notre territoire s’étend depuis la ville de Laval jusqu’au réservoir Baskatong au nord de Maniwaki et jusqu’à Mont-Laurier, à la porte des sentiers de la région de l’Outaouais. Nous avons aussi sur notre territoire le célèbre sentier du Petit Train du Nord, qui suit sur le parcours de l’ancien chemin de fer qui reliait Montréal aux Laurentides. Il permet aux motoneigistes de partir de Sainte-Agathe-des-Monts et de se rendre jusqu’à Mont-Laurier, dans des conditions formidables. »

Photo fournie par Normand Béchard

PLAQUE TOURNANTE

Pour cet expert, sa région est véritablement une plaque tournante de premier plan au Québec.

« Nous sommes la région au Québec qui, à partir de Sainte-Agathe-des-Monts, peut ouvrir la porte vers la Mauricie, l’Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, via le sentier J.-A Ratelle, la Montérégie, l’Outaouais, l’Ontario. Un point important à souligner, c’est que très souvent, la saison de motoneige débute très tôt chez nous, tous les hivers. Nous sommes les premiers à pratiquer la motoneige très souvent en décembre, parce que la neige tombe tôt et qu’elle reste au sol. »

« Cette année, toutefois, ce fut particulier en raison du redoux que nous avons connu après la grosse tempête de neige. Normalement, dans les Laurentides, c’est possible de pratiquer la motoneige à partir du 20 décembre. Le sentier du Petit Train du Nord est souvent parmi les premiers sentiers à être ouverts au Québec. »

L’expert a tenu à souligner que la région des Monts-Valin est dans une classe à part, ce secteur bénéficiant de conditions météorologiques particulières. Il a aussi mentionné que le fait d’être proche de la région de Montréal fait en sorte qu’un très gros bassin de motoneigistes privilégie sa région.

« Ce n’est pas toujours possible de commencer une randonnée à Laval. En se rendant dans la région de Mirabel, il y a des stationnements disponibles. Les principaux sentiers que sont la 3 et la 33 partent de Mirabel. »

UN ACCUEIL HORS PAIR

Au fil du temps, on a développé dans la région, une offre de services très intéressante.

« La région est touristique. Elle s’est dotée d’infrastructures capables d’accueillir des touristes qui viennent tant de l’Europe que des États-Unis, de l’Ontario, du Canada dans son ensemble, et naturellement, les motoneigistes québécois. Je crois que nous avons le plus grand nombre d’infrastructures d’hébergement et de restauration qui vont permettre aux motoneigistes de faire des circuits allant d’une journée à une semaine, sans jamais passer au même endroit.

« Nous avons un grand réseau de pourvoiries, une vingtaine, qui offrent des services aux motoneigistes. Elles peuvent ainsi demeurer ouvertes toute l’année et présenter leurs produits à des gens qui pourront avoir l’idée de revenir en été ou en automne. Pour les gens qui n’ont pas de motoneige et qui voudraient vivre l’expérience, nous comptons sur un bon réseau de locateurs. »

Comme plusieurs autres régions du Québec, les Laurentides bénéficient grandement des retombées économiques liées à la pratique de cette activité hivernale qui fait partie de notre culture depuis des années.

Alors, si vous désirez découvrir le secteur de la montagne du Diable ou encore côtoyer les chevreuils de La Macaza, vous pouvez obtenir tous les renseignements nécessaires sur le site laurentides.com ou encore en téléphonant au 450 224‐7007 ou 1‐800‐561‐6673.