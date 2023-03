Une tâche qui s’annonce compliquée pour le CH

Le Canadien de Montréal affrontera les Panthers de la Floride pour la troisième fois de la saison, jeudi à Sunrise, et s’il souhaite un résultat très différent des deux précédents, il devra réduire au silence le capitaine de l’équipe adverse, Aleksander Barkov.

La tâche s’annonce compliquée pour les hommes de l’entraîneur-chef Martin St-Louis, car le Finlandais s’en donne à cœur joie aux dépens du Tricolore depuis le début de sa carrière en 2013-2014. En 29 rencontres, il a récolté 22 buts et 16 mentions d’aide pour 38 points, accompagnant le tout d’un différentiel de +14.

La campagne en cours ne fait pas exception à la règle, car Barkov revendique sept points face au Bleu-Blanc-Rouge jusqu’ici. Dans un gain de 7 à 2 à l’occasion de la visite antérieure du CH, le 29 décembre, il a totalisé trois buts et deux aides. Aussi, il s’agit d’une des 19 récoltes de cinq points ou plus recensées dans la Ligue nationale en 2022-2023. La plus récente fut l’œuvre de l’attaquant des Blue Jackets de Columbus Johnny Gaudreau, qui a inscrit deux filets et trois aides dans un triomphe de 6 à 5 en prolongation contre les Sharks de San Jose, mardi.

Photo AFP

Pour sa part, Tage Thompson, des Sabres de Buffalo, se distingue avec ses deux performances de six points réalisées les 31 octobre et 7 décembre, les seules du circuit Bettman jusqu’ici.

Un autre patineur a amassé cinq points face au Canadien cette saison, soit Jeff Skinner dans un gain de 7 à 2 des Sabres au Centre Bell le 22 novembre.

Barkov revendique 56 points, dont 17 buts, en 53 sorties depuis le début du calendrier régulier. Les siens retourneront à Montréal une autre fois, soit le 30 mars. Leur premier passage, le 19 janvier, s'est conclu par une victoire de 6 à 2.