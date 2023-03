Voici à quoi ressemblait le match entre les Rangers et les Capitals dans sa version dessin animé

Lorsque Patrick Kane a inscrit son premier but au Madison Square Garden dans l'uniforme des Rangers de New York, mardi, son tir a été si violent que le filet des Capitals de Washington a explosé en des dizaines d'étoiles. Bon, pas réellement... mais c'est ce qui s'est produit dans la reproduction simultanée de l'affrontement, qui était présentée dans l'univers de la série Les Green à Big City.

À LIRE AUSSI : La LNH innove avec ses capteurs de mouvements

À LIRE AUSSI : Le Canada est moins attirant pour les joueurs, dit Kent Hughes

À LIRE AUSSI : Des fleurs de l'entraîneur pour Samuel Montembeault

Patrick Kane's first goal at MSG (and Big City Greens) as a Ranger was a RIPPER ☄️ pic.twitter.com/f1SX5TrXGe — ESPN (@espn) March 15, 2023

Grâce à un partenariat entre ESPN, Disney+ et la Ligue nationale de hockey, la rencontre de mardi soir entre le club d’Alex Ovechkin - qui était toutefois absent - et celui de Kane a été présentée au même moment sous forme de dessin animé.

La reproduction animée du match, qui a été appelée la «NHL Big City Greens Classic», a été rendue possible par les systèmes de capteurs de mouvements des joueurs et de la rondelle de la LNH, avait expliqué ESPN sur son site web avant cette grande première.

The NHL Big City Greens Classic features a penalty box monitored by a hulking body guard named Vasquez. pic.twitter.com/M8AuYw0inE — Greg Wyshynski (@wyshynski) March 14, 2023

Ce système, qui se nomme «NHL Edge», est la dernière mouture des modes de collectes de données durant les matchs mis en place par le circuit.

Il permet de suivre le mouvement du disque ainsi que les joueurs pendant les rencontres grâce à des capteurs qui sont placés dans la rondelle et dans les uniformes. Il aide aussi la ligue à récolter des données sur la vitesse des athlètes, la distance qu'ils parcourent durant une partie et la rapidité de leurs lancers, notamment.

«NHL Edge» ne devait donc pas, à la base, servir à reproduire de façon animée des matchs de la LNH... jusqu'à ce qu'une collaboration avec Disney ne fasse naître le projet.

« On pensait plutôt à des statistiques, de l'analyse, à de nouvelles données, a expliqué à ESPN David Lehanski, l'un des vice-présidents de la LNH qui s'occupe notamment des innovations. On pensait un peu aux jeux vidéos. Mais pas à ce genre de chose. »

The Rangers and Capitals game is being animated live tonight. This is real. @spittinchiclets pic.twitter.com/g0h71D9B7g — Barstool Sports (@barstoolsports) March 14, 2023

Dans cette rencontre, la majorité des joueurs des Rangers et des Capitals avaient leur propre avatar. Mais certains ont été remplacés par des personnages de la série animée qui est en ondes depuis 2018 et qui a reçu des Emmys Awards... et c'est un poulet qui a agi à titre d'arbitre.

Chicken ref doing a solid job out there, working this game solo. pic.twitter.com/m8d1pz90Iw — Scouting The Refs (@ScoutingTheRefs) March 14, 2023

Et pour ceux et celles qui s'intéressent au résultat du match plus qu'à la technologie, Ovechkin était blessé, Mika Zibanejad a inscrit deux buts, Kane a marqué son premier dans son nouveau domicile et les Rangers ont triomphé des Capitals par le pointage de 5 à 3.