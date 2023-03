Voici ce que Vladimir Guerrero fils a fait à son retour au jeu

Le joueur de premier coussin des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a effectué un retour au jeu dans un match de la Ligue des pamplemousses du baseball majeur, mercredi, à Dunedin, en Floride, et il peut dire mission accomplie.

Ayant dû renoncer à une participation à la Classique mondiale avec la République dominicaine en raison d’une inflammation au genou droit apparue le 3 mars, le frappeur droitier a réussi un coup sûr en trois présences au bâton face aux Pirates de Pittsburgh. Les Blue Jays en ont profité pour l’emporter 7 à 1.

«J’aime ce que j’ai vu jusqu’à maintenant. Je crois que chacun de nous a un but, et c’est d’y aller pour la victoire chaque match. Surtout cette semaine pendant que j’étais à l’écart, j’ai eu le temps de voir tout le monde et de les voir jouer. Je me suis rendu compte que nous avions une bonne équipe. J’ai hâte de gagner des matchs ici», a-t-il mentionné via un interprète, selon le site web du baseball majeur.

Confronté au partant JT Brubaker en troisième manche, Guerrero fils a contribué à une poussée de deux points grâce à un double poussant Whit Merrifield au marbre après deux retraits.

À son tour au bâton initial, il a atteint les sentiers à la suite d’un mauvais relais du joueur de troisième but Rodolfo Castro. En cinquième, Guerrero fils a cogné un ballon au champ droit avant d’être remplacé en défensive par John Aiello au début de la sixième.

Le genou va bien

Depuis le début du camp d’entraînement, l’athlète de 23 ans a maintenu une moyenne à la plaque de ,308, totalisant deux circuits et six points produits. Son genou semble bien remis, et il songe même à représenter la République dominicaine à la Classique mondiale. Il aura cependant besoin de la bénédiction du gérant John Schneider, qui pourrait rester prudent.

«Je vais y aller un jour à la fois, a expliqué Guerrero fils. Ça va dépendre de comment je me sens. En ce moment, je vais bien. Je ne sais pas comment j’irai demain, alors je ne peux pas y répondre tout de suite»,

Kevin Gausman a été impressionnant pour les Jays au monticule en ne permettant que deux coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers. Il a aussi retiré sept hommes sur des prises pour enregistrer sa première victoire du calendrier préparatoire.

À l’attaque, Merrifield et Phil Clarke ont produit deux points chacun, tandis que LJ Talley a cogné un circuit.