Voici pourquoi le Québécois Édouard Julien deviendra une «superstar» du baseball

PHOENIX - Le Québécois Édouard Julien, espoir des Twins du Minnesota, se servira de cette expérience à la Classique mondiale de baseball pour propulser sa carrière à un autre niveau. Rien de mieux que de côtoyer des «superstars» avant d’en devenir une.

• À lire aussi: Classique mondiale de baseball: les Québécois s'éclatent face à la Colombie

• À lire aussi: Classique mondiale de baseball : «Je ne suis pas un perdant» -Édouard Julien

«De pouvoir rencontrer des gars comme [Freddie] Freeman et [Tyler] O’Neill, c’est extraordinaire, ce sont des gars qui ont déjà eu du succès dans le baseball majeur, a noté Julien, qui vise de faire ses débuts dans le "show" avec les Twins en 2023 . De pouvoir être avec eux, de voir leur routine et de leur poser des questions, c’est un privilège. Je chéris tous les moments passés avec eux.»

Photo Chris Coduto / Getty Images / AFP

Âgé de 23 ans, Julien ne regrette aucunement d’avoir quitté le camp d’entraînement des Twins pour vivre cette expérience avec l’équipe canadienne. Mieux encore, il en a pleinement profité pour prouver sa valeur à l’organisation du Minnesota.

«Ça me fait des vivre des expériences que je n’aurais pas pu vivre au camp, a souligné Julien. C’est une grosse plateforme la Classique mondiale et le fait d’avoir joué, par exemple, contre les meilleurs joueurs des États-Unis, comme Mike Trout, Mookie Betts et les autres, ça prépare pour le prochain niveau.»

Le jeune Québécois a passé le test avec brio. Avant le match de mercredi contre le Mexique, il présentait ainsi une moyenne au bâton de ,556 et un hallucinant taux de présences sur les sentiers de ,714. C’est dire qu’il a atteint les buts 10 fois à ses 14 premières apparitions au marbre.

Julien a réussi cinq coups sûrs en plus de soutirer cinq buts sur balles lors des matchs contre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Colombie. Sa première présence au bâton du tournoi fut d’ailleurs un retentissant circuit, sur le premier lancer, ce qui permettait de ramener le Canada dans le match contre les Britanniques.

Photo Chris Coduto / Getty Images / AFP

Lopez et Toro vantés

Si l’avenir s’annonce prometteur pour Julien, le principal intéressé a voulu détourner les projecteurs vers ses compatriotes québécois Otto Lopez, des Blue Jays de Toronto, et Abraham Toro, des Brewers de Milwaukee.

«Le futur est beau pour ces deux joueurs-là, a affirmé Julien. On a la chance d’avoir ces deux gars-là qui ont grandi au Québec, qui frappent bien et qui jouent à l’avant-champ. C’est rare et faut en profiter de les avoir.»

À moins d’un revirement de situation, faudra aussi profiter bientôt du fait d’avoir Édouard Julien dans les ligues majeures. Et pour compléter le portrait, il ne faut pas non plus oublier Charles Leblanc qui, ayant fait l’impasse sur la Classique mondiale en raison d’une blessure, est aussi un joueur d’avant-champ dans l’organisation des Marlins de Miami.

«Ils veulent autant le succès des autres que leur propre succès, a approfondi Julien, à propos de Lopez et Toro. Je pense que les deux peuvent avoir un impact dans leur équipe au niveau des majeures. Dans le cas de Lopez, il a cette qualité de pouvoir mettre son bâton sur la balle à toutes ses présences. On ne voit pas ça souvent. Avec les défensives spéciales qui sont maintenant interdites, je crois que ça va lui profiter. Pour Toro, c’est un frappeur ambidextre qui met souvent la balle en jeu, il provoque des choses sur le terrain et, en défensive, il peut jouer à différentes positions.»