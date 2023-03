Voyager de Montréal à Amsterdam sans escale sera possible dès cet été

Les vacanciers montréalais pourront profiter de vols sans escale vers Amsterdam, la capitale des Pays-Bas connue pour son patrimoine artistique, grâce à cinq vols hebdomadaires prévus pendant la saison estivale par Air Canada.

C’est ce qu’a annoncé le transporteur aérien mercredi. La correspondance entre la métropole et la ville européenne permettront aux gens de voyager entre les deux villes du 2 juin au 14 octobre prochain.

«Nous continuons d'observer une forte demande pour les voyages vers l'Europe et nous nous réjouissons de l'augmentation de notre desserte et de l'ajout d'un nouveau service sans escale entre Montréal et Amsterdam pour l'été 2023», a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires à Air Canada.

Le transporteur a également indiqué que l’horaire de ces vols sera aménagé afin d’optimiser les correspondances en Amérique du Nord.

«On peut d'ores et déjà faire des réservations à aircanada.com, en utilisant l'application Air Canada, ou par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages», a précisé l’entreprise.