BÉLISLE, Thérèse, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 12 mars 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée Soeur Thérèse Bélisle, en religion Soeur Marie-Madeleine. Née à Montréal, elle était la fille de feu Adonias Bélisle et de feu Alexina Lauzon.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil des neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Soeur Thérèse Bélisle sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil, Qc J4H 1A9le mercredi 22 mars à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h, suivie de la mise en terre.Afin de suivre les directives de la Santé publique, le port du couvre visage est recommandé.