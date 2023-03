8 steakhouses qui valent le détour

Parce que de temps à autre, une belle pièce de viande de qualité savamment vieillie, parfaitement assaisonnée, habilement grillée, dévoilant sous une croûte légèrement carbonisée une chair rosée – que l’on déguste nature, agrémenté d’un beurre Maître d’Hôtel, ou d’une sauce au poivre –, remet toujours les idées en place (et le taux de fer !).

Dans la philosophie de consommer moins, mais mieux, ces restaurants arrivent dans le haut de la liste si vous souhaitez vivre une expérience « steakhouse » hors pair.

40 Westt

Photo fournie par 40 Westt

L’impressionnante salle à manger dévoilant les nombreux cachets du 40 Westt a tout pour envisager le meilleur. Une scintillante cave à vins, un cellier à viande où les pièces sont expertement vieillies un minimum de quatre semaines, une cuisine ouverte étincelante, sans oublier le chic et professionnel personnel en salle. Que l’on opte pour la coupe cowboy, New York, Tomahawk ou l’aloyau, cette pièce maîtresse sera accompagnée de pommes de terre à votre goût : au four, en purée, en frites, ou encore d’épinards sautés ; comme le veut la tradition !

▸ 40westt.com

▸ 2305, route Transcanadienne, Pointe-Claire

Gibby’s

Photo fournie par Gibby's

D’abord ouvert à Saint-Sauveur en 1969, ensuite dans un magnifique édifice du Vieux-Montréal datant de plus de 200 ans, Gibby’s est une référence en matière de viandes et de fruits de mer. Ici, la simplicité est de mise, et pour cause : faire honneur aux différentes pièces de viande vieillies, puis grillées à la minute. L’entrecôte Gibby’s, accompagnée d’asperges, d’un quartier de laitue iceberg avec fromage bleu, puis d’une pomme de terre Monte-Carlo est l’assiette incontournable du lieu. Il faut terminer avec un café flambé !

▸ gibbys.com

▸ 298, place d’Youville, Montréal

▸ 414, rue Principale, Saint-Sauveur

MUCCA

Photo fournie par le restaurant Mucca

Le restaurant Mucca, ouvert dans la Petite-Italie en 2019, n’est pas le steakhouse de style nord-américain que l’on connaît : nous avons plutôt droit à l’expérience traditionnelle bisteccheria à l’italienne, le tout dans le respect de l’environnement et de l’animal. Au lieu de sélectionner sa coupe de viande et ses accompagnements, comme on fait en Amérique du Nord, ici, l’accent est sur le partage. Le partage, d’abord, de légumes locaux travaillés en antipasti, ensuite d’un ou deux plats de pâtes fraîches, puis ladite pièce de viande vieillie un minimum de 50 jours, sur place. La philosophie du respect de la nature se traduit également dans une carte de vins entièrement vinifiés sans intrant et provenant de petits producteurs de partout dans le monde. Pour vivre la vraie expérience bisteccheria, il faut faire confiance à l’équipe et prendre le menu dégustation !

▸ mucca.ca

▸ 236, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Rib’N Reef

Photo fournie par Rib’N Reef

Le tartare émulsionné et assaisonné à la table, la salade César préparée sans cachotteries sous vos yeux, une sauce au poivre flambée au guéridon, puis versée solennellement sur ladite pièce de viande cuite à votre goût... Le personnel qualifié est aussi fortement appréciable, qui saura expliquer les subtilités entre les différentes coupes de viande, de manière à sélectionner la juste pièce qui vous plaira. Le Rib’N Reef est une institution de Montréal qui a su, depuis plus de 60 ans, garder le cap sur le titre de l’un des meilleurs steakhouses au Québec.

▸ ribnreef.com

▸ 8105, boulevard Décarie, Montréal

Limoges 67 Steakhouse

Photo fournie par Limoge67 Steakhouse

Certains connaîtront la boucherie Salaison Limoges du Vieux-Terrebonne, un repère pour la viande de qualité depuis 1967, tandis que d’autres préféreront la déguster déjà apprêtée, dans un endroit chic, au steakhouse de la boucherie, elle aussi à Terrebonne. Le Limoges 67 est reconnu pour servir sa propre viande « Réserve 67 AAA », vieillie à sec pendant un minimum de 45 jours ; un procédé qui permet de complexifier les saveurs. Le bœuf est l’élément phare du menu, mais poissons ou fruits de mer pourront très bien compléter votre table.

▸ limoges67.com

▸ 1941, chemin Gascon, Terrebonne

L’Entrecôte Saint-Jean

Photo fournie par L’Entrecôte Saint-Jean

On ne se rend pas à L’Entrecôte Saint-Jean pour se faire surprendre, mais plutôt pour se réconforter avec leur table d’hôte du soir incluant, bien sûr, la fameuse entrecôte accompagnée de frites allumettes (cuites dans l’huile d’arachide) et de sa sauce « secrète » au goût légèrement moutardée. Potage du jour, salade verte et profiteroles au chocolat compléteront ce classique du Vieux-Québec depuis 1983. Il faut d’ailleurs en profiter pour terminer la soirée avec une balade dans les fortifications de la ville.

▸ entrecotesaintjean.com

▸ 1080, rue Saint-Jean, Québec

La Bête – Steakhouse

Photo fournie par La Bête – Steakhouse

La Bête ne fait pas uniquement référence au bœuf vieilli à sec de 35 à 65 jours au sel rose de l’Himalaya. C’est également une équipe compétente, tant en salle qu’en boucherie et en cuisine, qui ne souhaite qu’offrir le meilleur aux clients. Mais... Il faut dire que la bête est bien bonne aussi ! Neuf différentes coupes AAA sont offertes, toutes accompagnées d’une sauce au poivre, de pommes de terre au choix, puis de légumes. Un menu enfant est aussi offert, bien d’adon pour passer une belle soirée en famille.

▸ labete.ca

▸ 2875, boulevard Laurier, Québec

Le Charbon Steakhouse

Photo fournie par Le Charbon Steakhouse

Le Charbon est l’un des premiers steakhouses de la ville de Québec, sinon le tout premier. Depuis 1999, l’adresse du Vieux-Port est un repère pour amateurs de viande de qualité, qui est simplement grillée au charbon de bois d’érable. Une salle à manger à la fois chic et décontractée, une ambiance posée, un cellier qui a tout pour ravir les plus grands amateurs de pinard... Le Charbon est une institution en devenir. Les enfants sont aussi les bienvenus, avec un menu à partir de 8 $ incluant boisson et dessert.

▸ charbon.ca

▸ 450, rue de la Gare-du-Palais, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com