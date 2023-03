Allison Russell derrière un grand concert pour soutenir la communauté LGBTQ du Tennessee

En colère contre les lois anti-LGBTQ votés au Tennessee, l’artiste montréalaise Allison Russell a contribué à l’organisation d’un concert-bénéfice qui réunira plusieurs vedettes au Bridgestone Arena de Nashville, lundi soir.

Sheryl Crow, Hayley Williams (Paramore) Brittany Howard (Alabama Shakes), Maren Morris, Hozier, Brothers Osborne et plusieurs autres prendront part à Love Rising, un spectacle dont les profits seront versés à des organismes de soutien aux communautés LGBTQ de son état d’adoption.

Les élus républicains du Tennessee ont récemment voté une loi qui vise à interdire les représentations par des artistes de drag dans des espaces publics. Il y est aussi interdit aux médecins de pratiquer une chirurgie de confirmation de sexe.

Dans une entrevue au Rolling Stone, Allison Russell a déclaré que le Tennessee a «l’horrible distinction d’être l’endroit le plus inamical envers notre communauté queer».

Pas une menace

Se décrivant elle-même comme queer, celle qui a survécu à une jeunesse marquée par des abus sexuels, à Montréal, soutient haut et fort que la «communauté trans n’est pas une menace pour la communauté cisgenre».

«Les drag queens, affirme-t-elle, ne sont pas une menace pour les enfants. Il n’existe aucun cas de drag queens coupables d’attouchements ou d’agressions sexuelles envers des enfants. Savez-vous combien il y a de cas de pasteurs jeunesse ou de leaders religieux qui ont procédé à des attouchements ou agressé sexuellement des enfants? Des centaines au Tennessee. Certains d’entre eux conduisent encore leurs troupeaux. Ça me heurte profondément à titre de survivante d’abus sexuels dans ma jeunesse, dont l’agresseur principal était un suprémaciste blanc.»

«J’ai survécu à mon enfance grâce à ma communauté queer. C’est là que j’ai été en sécurité», poursuit Allison Russel.

Pour Hayley

Allison Russel et le co-organisateur du concert, Jason Isbell, ont obtenu le soutien de Live Nation afin de mettre sur pied Love Rising. La Montréalaise espère que la présence d’un gros nom comme Hayley Williams permettra de sensibiliser plus de gens à la cause LGBTQ.

«Il y a des gens qui vont apprendre par une notification de l’application Bandsintown que Hayley Williams sera là. Ils vont venir pour elle, sans savoir ce que nous faisons. Quand ils viendront, le medium deviendra le message.»

Nommée à quatre reprises depuis deux ans à la soirée des Grammy, Allison Russel s’est établi comme une artiste importante aux États-Unis depuis la sortie de son premier album solo, Outside Child, en mai 2021. Au Canada, cette œuvre lui a permis de remporter le prix Juno de l’album roots contemporain de l’année, en 2022.

Elle a récemment collaboré avec Brandi Carlile pour la chanson You’re Not Alone. Elle participera au Bluesfest d’Ottawa, le 14 juillet.