Andrew Albers n’a jamais oublié Québec

PHOENIX – Membre de l’équipe canadienne à la Classique mondiale de baseball, le lanceur Andrew Albers conserve une place importante dans son cœur pour la ville de Québec, lui qui a remporté un championnat avec les Capitales en 2010.

«C’est encore à ce jour l’un de mes étés favoris, c’était tellement plaisant de jouer à Québec et de gagner le championnat, a indiqué l’artilleur gaucher, qui a ensuite disputé 31 matchs dans le baseball majeur, principalement avec les Twins du Minnesota. On avait une belle équipe, avec des bons coéquipiers et la ville elle-même était incroyable.»

Albers se souvient très bien des Karl Gélinas, Sébastien Boucher et Ivan Naccarata sans oublier les receveurs Pierre-Luc Laforest et Pat D’Aoust.

«Québec fait partie de mes plus beaux souvenirs de baseball, même si j’ai bien voyagé depuis, a insisté Albers, s’exprimant très bien en français. Il y a encore une belle place dans mon cœur pour la ville de Québec.»

L’athlète originaire de la Saskatchewan avait 24 ans lorsqu’il a porté les couleurs des Capitales, dans la défunte Ligue Can-Am. C’est par la suite qu’il s’est joint à l’organisation des Twins, faisant ses débuts dans le baseball majeur, le 6 août 2013.

Albers a aussi joué un match avec les Blue Jays de Toronto, en 2015, et défendu les couleurs des Mariners de Seattle.

Coéquipier de Yoshida au Japon

Le baseball a amené le lanceur jusqu’au Japon, de 2018 à 2020, avec les Orix Buffaloes, à Osaka. Le Canadien y a d’ailleurs côtoyé pendant trois saisons le nouveau venu chez les Red Sox de Boston : Masataka Yoshida.

«C’est un excellent frappeur, a-t-il d’ailleurs noté, à propos de Yoshida. Ses habiletés au bâton sont extraordinaires»

S’il se souvient positivement de l’ambiance présente au Stade municipal de Québec, avec le bruit particulier que font les bancs claqués par les spectateurs, Albers fait preuve d’honnêteté en réservant sa médaille d’or aux stades japonais.

«Au Japon, il y a parfois 40 000 personnes qui font du bruit, avec des tambours et des trompettes, a-t-il décrit. Si tu vas au Tokyo Dome et que tu joues contre les Yomiuri Giants, il n’y a pas grand-chose qui se rapproche de ça. À Softbank, c’est aussi très bruyant.»

«Mon bras peut tomber»

Maintenant âgé de 37 ans, Albers sait trop bien que ses meilleures années de baseball sont derrière lui, que ce soit à Québec, au Minnesota ou au Japon. D’où l’idée d’avoir pleinement profité de cette dernière semaine à la Classique mondiale. À sa troisième présence à cette compétition internationale, après 2013 et 2017, le lanceur canadien a finalement été utilisé pendant une manche et deux tiers, mercredi, contre le Mexique. Il a alors accordé deux points mérités.

«C’est fort probable que je n’aurai pas beaucoup d’autres opportunités comme celle-là, convenait-il, avant le match de mercredi. Je suis prêt à faire n’importe quoi pour aider l’équipe. Mon bras peut tomber, j’en aurai plus beaucoup besoin après ça. J’essaie de ne pas trop penser au fait que c’est peut-être ma dernière expérience du genre dans le baseball, mais j’apprécie d’être ici et d’avoir cette opportunité. Il ne faut jamais prendre pour acquis ces expériences.»

Andrew Albers a appris le français en Saskatchewan à un très jeune âge, lui qui fréquentait une école d’immersion. Maintenant retraité du baseball, il est retourné vivre dans la région de Saskatoon.

Un match épique au New Jersey

«Ce jour-là, j’ai su qu’Andrew Albers serait l’un des joueurs favoris que je dirigerais dans ma carrière», lance le gérant des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini.

L’anecdote concernant un match épique disputée contre les Jackals, au New Jersey, est d’abord rapportée par Scalabrini.

«Je suis surpris que Pat s’en souvienne», avoue Albers.

Cette partie a quand même été disputée en 2010, soit il y a près de 13 ans, peu de temps après que le lanceur ait subi une opération Tommy-John.

Albers raconte ainsi sa version des faits : «j’avais une manche pour garder mon bras au chaud et après mon échauffement, l’entraîneur adverse avait demandé à l’arbitre que je l’enlève. Pas de problème jusque-là, mais je voulais avoir d’autres tirs d’échauffement sans la manche. L’arbitre ne voulait pas, c’était insensé...

«Puisque j’arrivais en relève et qu’il y avait un coureur au premier but, j’ai commencé le match en lançant trois ou quatre fois pour retenir le coureur au coussin, a complété Albers. C’est alors que l’arbitre m’a dit qu’il allait m’expulser si je relançais une autre fois au premier but.»

Scalabrini se souvient très bien avoir perçu le côté frondeur d’Albers dans cette scène.

«Un bulldog sur le terrain, un gentleman à l’extérieur», résume l’entraîneur.

Le point de vue du receveur

Receveur à l’époque, le Québécois Pat D’Aoust se souvient aussi très bien de ce match au New Jersey.

«Après l’avertissement de l’arbitre, Andrew n’avait pas relancé au premier but, mais il avait retiré le frappeur sur des prises avec trois balles rapides, a indiqué D’Aoust. Ça reste un moment marquant.»

«Je suis compétitif, je n’aime pas perdre, a noté Albers, en riant. Oui, je suis un peu différent sur le terrain comparativement à l’extérieur.»