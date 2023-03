Canadien: «C’est inacceptable de notre part» -Nick Suzuki

SUNRISE | Les amateurs de hockey offensif ont été divertis à souhait. Avec huit buts inscrits dans les 10 premières minutes et demie de la rencontre, on avait l’impression d’assister à un match de ligue de garage.

« C’est comme si on jouait du hockey bottine, alors qu’ils jouaient pour une place en série. C’est inacceptable de notre part. »

– Nick Suzuki

Samuel Montembeault et Jake Allen ont fait les frais de ce festival offensif à sens unique. Mais ils sont loin d’être les seuls à devoir prendre le blâme.

« Ils ont été nos meilleurs joueurs toute la saison. Ce sont eux qui ont été les plus constants. Ce soir, on les a laissés tomber. On ne peut pas offrir autant d’occasions de marquer de qualité à une équipe comme les Panthers. »

– Nick Suzuki

Si les amateurs ont vu de l’action, les joueurs du Canadien, pour leur part, ont vécu un véritable calvaire.

« C’est un match à oublier complètement. À part notre première présence, tout est allé de leur côté. Ce n’était pas plaisant d’être là. »

– David Savard

Malgré leurs trois buts en première période, le Canadien semblait bien loin d’être dans le coup. Il lui a fallu la moitié du match pour se ressaisir.

« On était censé être reposé. On a eu une journée de congé, hier, on n’a pas eu de pratique ce matin. Donc, on n’avait pas d’excuses pour être mou. Après cinq minutes, je pense qu’on était encore en train de chercher nos jambes. »

– Anthony Richard