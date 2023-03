Canadien: une première période déjantée!

Pas moins de 10 buts ont été marqués lors du premier vingt du duel entre le Canadien de Montréal et les Panthers de la Floride, jeudi au FLA Live Arena.

Vous n’avez pas la berlue: après seulement 20 minutes de jeu, les Panthers ont pris les devants 7 à 3.

Mike Matheson a pourtant ouvert la marque après seulement 16 secondes de jeu face à l’équipe qui l’a repêché. Anthony Richard et Michael Pezzetta ont aussi enfilé l’aiguille aux dépens de Sergei Bobrovsky, qui a alloué trois buts en seulement sept lancers.

L’engagement a surtout été un enfer pour les portiers du Canadien. Héritant d’un deuxième départ consécutif, Samuel Montembeault a cédé sa cage après seulement 6 min 3 s. de jeu. Colin White, Carter Verhaeghe et Gustav Forsling ont eu le temps de tromper sa vigilance.

Jake Allen n’était visiblement pas prêt à prendre sa relève, puisqu’il a accordé quatre buts supplémentaires. Aaron Ekblad, Ryan Lomberg, Sam Reinhart et Verhaeghe, une deuxième fois, ont fait scintiller la lumière rouge.

Le record de la Ligue nationale de hockey pour le plus de filets en une période par deux équipes est de 12. Les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo (1980-1981) et les Oilers d’Edmonton et les Blackhawks de Chicago (1985-1986) étaient les équipes en action lors de ces engagements hors du commun.