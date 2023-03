CH: ces recrues ont beaucoup appris durant la saison

Le trophée Calder ne se retrouvera pas cette année entre les mains d’un joueur du Canadien de Montréal, mais l’équipe a permis à de nombreuses recrues de suivre de précieuses leçons sur la patinoire en 2022-2023.

• À lire aussi: Le CH jouera-t-il encore les trouble-fête dans la course aux séries?

Effectivement, avant les matchs de jeudi dans la Ligue nationale de hockey (LNH), pas moins de huit porte-couleurs du Bleu-Blanc-Rouge faisaient partie du top 50 des meilleurs pointeurs du circuit chez les patineurs de première année.

Même s’il a manqué plusieurs semaines d’activités en raison d’une blessure subie à la fin décembre, le défenseur Kaiden Guhle domine son club dans cette colonne avec ses 17 points, ce qui lui vaut le 20e rang de la ligue. Un autre arrière, Jordan Harris, est 26e chez les recrues avec 15 points, tout juste devant son coéquipier Rafaël Harvey-Pinard, qui a récolté huit buts et cinq mentions d’aide pour 13 points en seulement 24 affrontements.

Puis, il y a les Arber Xhekaj (31e), Johnathan Kovacevic (34e) et Justin Barron (35e), trois autres hommes évoluant à la ligne bleue qui ont inscrit dans l’ordre 13, 12 et 11 points. Premier choix au plus récent repêchage amateur, Juraj Slafkovsky détient le 38e échelon; il avait obtenu quatre filets et six aides en 39 sorties avant de voir sa campagne ruinée par une blessure au bas du corps à la mi-janvier. Jesse Ylonen est devant le Slovaque, en 37e place, avec 11 points, dont quatre buts, en 27 duels.

Cette omniprésence du Canadien dans le classement des pointeurs de première saison, dominé par Matty Beniers (48 points), du Kraken de Seattle, se veut l’opposé complet de la hiérarchie des joueurs les plus productifs de la LNH. Le représentant de l’équipe le mieux situé demeure Nick Suzuki, 94e avec 51 points en 68 rencontres.