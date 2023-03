Coupe du monde de snowboard cross: une 4e place pour Éliot Grondin

Même s’il n’est pas parvenu è se hisser sur le podium, Éliot Grondin a finalement renoué avec la finale, aujourd’hui, à l’occasion de la Coupe du monde de snowboard cross de Veysonnaz en Suisse.

En deuxième place de ses trois rondes éliminatoires, le planchiste de Sainte-Marie de Beauce était confiant quand il s’est pointé dans le portillon de départ de la grande finale, mais un accrochage dès le premier virage a coupé court à ses aspirations de podium ou même de victoire.

«Ça fait du bien d’être de retour en finale, mais c’est décevant de terminer en 4e place, a résumé le double médaillé olympique des Jeux de Pékin qui n’avait pas atteint la ronde ultime depuis la Coupe du monde des Deux Alpes en décembre. J’ai connu un bon départ et j’étais rapide, mais un accrochage m’a ralenti.»

Premier après le premier virage, Grondin s’est frotté avec l’Italien Lorenzo Sommariva, éventuel médaillé d’argent. «L’Italien m’a mis les mains dans le dos et il m’a poussé jusqu’aux filets, a-t-il raconté. J’ai réussi à rester debout je ne sais pas comment, mais j’ai perdu beaucoup de vitesse. Je suis juste content d’avoir terminé la course en un seul morceau.»

Grondin croyait que l’Italien aurait dû être pénalisé, mais les officiels en ont décidé autrement. «Selon moi, il m’a trop poussé, mais la décision revient aux officiels. Ça dépendait aussi à qui tu parlais et de l’angle où tu as vu l’accrochage. S’il ne m’avait pas accroché, je pense que j’aurais pu conserver les devants jusqu’en bas, mais on ne le saura jamais.»

Grondin et l’équipe canadienne seront de retour au pays, samedi, en prévision de la dernière Coupe du monde de la saison qui sera présentée au Mont Sainte-Anne du 24 au 26 mars. Le Beauceron ne se fera pas prier pour rentrer au pays.

«Ça fait longtemps que nous sommes partis et ça va être cool de dormir dans mon lit quelques nuits avant les compétitions, a-t-il souligné. Je veux terminer sur une bonne note une saison assez difficile. J’ai une nouvelle planche et ça prend du temps de s’ajuster. Je n’étais pas rapide la semaine dernière en Espagne, mais j’avais une bonne vitesse cette fois-ci. Je reviens en force depuis quelques courses et ça annonce bien pour la Coupe du monde à la maison où toute ma famille sera présente pour la première fois.»

Une 8e place pour Audrey McManiman

De son côté, Audrey McManiman a terminé en 8e place, elle qui occupait le 3e rang après les qualifications. «Je me voyais déjà en grande finale, a-t-elle indiqué. J’étais confiante et je savais que ma planche glissait bien. J’ai réussi ma meilleure qualification, mais peut être que ça venait un peu avec un petit stress auquel je ne suis pas habituée.»