Des besoins criants en santé mentale

À chaque tragédie meurtrière, dont celle de l’attaque au camion-bélier à Amqui, la même question revient. L’accusé avait-il des problèmes sérieux de santé mentale ? Au lieu de spéculer, la réponse devrait pourtant attendre l’étape du procès.

N’empêche que si la question se pose spontanément, c’est parce que nous savons tous, bien au-delà des tragédies, que les ressources en santé mentale sont dangereusement rares.

Qui plus est, la pandémie a plongé plusieurs d’entre nous dans un état profond d’isolement social. Or, la frontière entre l’isolement, la détresse et le désespoir est parfois mince. Très mince.

C’est là que l’inaccessibilité criante aux psychologues et aux psychiatres, au public et même au privé, fait le plus de dommages. Et que dire de son impact nocif avant même que la détresse ne s’installe chez quelqu’un ?

En réaction à l’attaque meurtrière à Amqui, le premier ministre François Legault, reconnaissant qu’il manque de ressources, s’est tourné vers la population.

« Quand on voit quelqu’un dans son entourage qui montre des signes inquiétants, bien, il faut trouver une manière d’intervenir », a-t-il dit. Bien sûr.

Comment intervenir ?

Mais comment le faire quand les listes d’attente en psychothérapie et en psychiatrie sont interminables ? Comment intervenir quand un proche a besoin d’un vrai soutien professionnel, mais qu’il est impossible de l’obtenir dans un délai normal ? Parce qu’au-delà des tragédies récentes, dont on ne connaît pas encore les causes premières, les drames humains, eux, se multiplient sourdement. Derrière les portes closes des domiciles, sans soutien actif en santé mentale, combien basculent dans la détresse ?

En cela, l’ultime responsabilité est politique. À l’émission Tout un matin, la Dre Marie-Ève Cotton, médecin psychiatre, rappelait qu’au Québec, le tiers des consultations dans le système de santé est fait pour un enjeu de santé mentale alors que cette dernière n’a droit qu’à 1/7 du budget.

Seuls les gouvernements disposent des moyens financiers nécessaires pour remédier à cette situation de plus en plus inquiétante.