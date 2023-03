Deux salons importants débutent aujourd’hui

Après trois ans d’absence, les Salons plein air, chasse, pêche et camping et le Salon du bateau de Québec sont de retour. À compter de midi aujourd’hui, vous pourrez les découvrir au Centre de Foires d’ExpoCité.

« Avec plus de 200 exposants, le salon présentera tous les aspects du style de vie en plein air, d’expliquer Catherine Lapointe, porte-parole de l’évènement. C’est la première année que notre organisation Master Promotions LTD réalise ce salon. Cette édition 2023, est une édition spéciale au niveau nationale puisque c’est le seul salon qui a lieu avec une telle envergure au Canada. »

Photo fournie par Karl Tremblay

« Je crois que nous avons réuni, sous un même toit, des intervenants du milieu dans toutes les catégories qui sauront satisfaire les visiteurs. Nous avons même des ajouts importants qui vont surprendre les gens. »

Vous allez effectivement découvrir quantité de nouveaux exposants.

« Personnellement, je considère que la nouveauté, c’est un plus, d’expliquer la spécialiste. Nous présentons aux visiteurs des nouveaux exposants dans plus de 50 % des cas. Par exemple, Lëxi Chalet modulaire avec une unité sur place que les gens pourront visiter. Ces spécialistes ont créé un environnement spécial pour mettre en valeur leur création. Toujours dans le domaine du modulaire, et pour suivre la tendance du Glamping, nous avons HabitatPod, une entreprise du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec leur Pod de 36 pieds, bâti sur place. Les visiteurs sont invités à le visiter. Nous avons aussi de grosses tentes avec la compagnie 40 Celsius, qui offre aussi d’autres produits de camping. »

Les amateurs de camping pourront aussi découvrir une gamme de VR impressionnante avec E.Boudreault VR et ses caravanes portées, VR Évolution avec deux unités en grande première au Canada et VR Soulière, qui présente ses nouvelles unités fabriquées au Québec. Vous trouverez aussi des terrains de camping sur place et une foule d’accessoires.

Pour tous les goûts

Les amateurs de chasse et pêche seront servis à souhait avec une série d’exposants qui offrent des excursions, des équipements et plus.

En entrant, vous allez découvrir l’immense kiosque d’Écotone Beaupré, avec ses spécialités pour les chasseurs et les pêcheurs. Vous pourrez y faire l’essai d’arbalètes Excalibur. Pour la première fois, Décathlon, une boutique française installée à Sainte-Foy, est aussi sur place.

Il y a aussi Bruno Morency avec un immense kiosque où vous découvrirez ses dernières trouvailles, la compagnie Sportchief, Roadfish, les cannes Boréal, Target Baites, autant de possibilités de découvrir les dernières nouveautés à avoir avec vous pour vos prochaines excursions.

Une section spéciale pourvoiries, très bien identifiée, a été créée. On y retrouve des pourvoyeurs de partout au Québec avec Aventure Nature Okane, Pourvoirie du lac Oscar, lac Dumoulin et Némiskau pour la Mauricie. Pour les Monts-Valin, plusieurs sont présents, dont Poulin de Courval, Lac Laflamme, Mont-Valin du Archer, Clauparo et Québec Nature. De Charlevoix, il y a entre autres Bataram, Club Trois Castors, Roger et Faucille.

La Côte-Nord est aussi sur place avec la pourvoirie Chez Pelchat et pour les gens qui veulent vivre de grandes aventures, il y a le kiosque d’Ouje Bougoumou Cree Nation Broadback’s Fishing camp. Vous avez vraiment une grande variété de destinations. La Sépaq est aussi sur place avec des représentants(es) de chacun de ses établissements. Plusieurs « Zecs » sont aussi sur place.

Pour l’animation durant le Salon, il y aura des conférences données par des experts et en plus, une section de pêche à la mouche avec animation continuelle. Un cours sera offert pour les plus jeunes à l’occasion de la journée de la famille dimanche. Aussi, vous pourrez repartir avec un bon repas de truites pêchées dans l’étang du Casting Club.

Une nouveauté importante, c’est la section motorisée qui est axée sur les véhicules électriques, qui permettent de se déplacer en respectant l’environnement.

Le champion de motocross Ben Milot sera sur place avec son académie pour faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de faire de la moto, sur son espace de près de 5000 pieds carrés. Les jeunes vont découvrir les motos électriques Huqsvarna.

Les bateaux

Dans la section du Salon du bateau, les visiteurs peuvent découvrir plus d’une centaine d’embarcations.

« Nous sommes là pour présenter aux visiteurs tout ce qui se passe de nouveau dans le milieu du nautisme avec des pontons, des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance, des bateaux de Wakeboard, des motomarines et plus, d’expliquer le promoteur Pierre Harvey. C’est une belle occasion de rencontrer des experts du milieu et qui sait d’acheter l’embarcation que l’on désire depuis longtemps. » Vous pourrez vous inscrire pour remporter une embarcation Princecraft.

►Les deux Salons débutent à midi aujourd’hui. Ils vont se poursuivre jusqu’à dimanche 17 h. Les coûts d’entrée ont été fixés à 16 $ pour les adultes, 13 $ pour les étudiants et les aînés et 35 $ pour un laissez-passer familial. Vous pouvez vous procurer vos billets à l’entrée du salon ou encore à l’avance sur le site www.quebecoutdoorshow.ca