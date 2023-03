François Arnaud dans «Judgement», le feuilleton juridique d’ABC

François Arnaud fera partie de la distribution du feuilleton juridique Judgement dont l’émission pilote a été commandée par ABC. «Je ne pouvais pas poser ce manuscrit», écrit le comédien québécois sous sa publication Instagram annonçant la bonne nouvelle, mercredi.

François Arnaud poursuit sa conquête du marché américain. Le comédien de 37 ans que l’on verra dans la prochaine saison de la série d’horreur Yellowjackets tiendra le rôle d’un avocat et solliciteur général adjoint ambitieux dans l’émission pilote de Judgement.

Écrit et produit par Joey Falco (Charmed), Judgement est décrit comme feuilleton juridique qui redéfinit le genre en se déroulant sur deux chronologies. Dans quinze ans, en 2038, une femme (interprétée par Sarah Shahi de la série Sex/Life) qui est en cours de sélection pour un siège à la Cour suprême raconte son expérience dans un important cabinet d’avocats de Washington.

Personnage féministe

«La seule chose plus controversée que le travail est sa vie amoureuse désordonnée, prise entre deux frères en conflit [Reid Scott et François Arnaud]. Maintenant, avec un siège à la Cour suprême en jeu, tous ses secrets les plus sombres risquent de sortir, menaçant sa nomination, sa réputation et son mariage», explique le synopsis.

Le personnage de François Arnaud – «le doux, intelligent et féministe Leo Quinn», selon la maison de production – a une histoire controversée avec son frère Tommy, un arrogant avocat de la défense de haut niveau associé dans l’un des cabinets d’avocats les plus prospères de Washington. Ce qui n’est pas près de s’arranger quand Tommy tombera sous le charme de la copine avocate de Leo.

On peut voir le comédien montréalais face à Liam Neeson dans le film Marlowe et dans la version anglaise de la série Plan B (CBC) aux côtés de Patrick J. Adams et de Karine Vanasse.