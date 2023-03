Groupe JSV répond à toutes les demandes spéciales d’outillage et de quincaillerie des entrepre-neurs et des bricoleurs grâce à des vendeurs experts et un inventaire exceptionnel.

Groupe JSV compte un inventaire important et un réseau de 500 fournisseurs dont Milwaukee, 3M, Walter, Honeywell, qui permettent de satisfaire tous les besoins des entreprises en construction, manufacturières et institutionnelles.

Pour répondre aux demandes en matière de boulonnerie, d'outillage, de quincaillerie industrielle, de sécurité et de fabrication de pièces en acier inoxydable sur mesure, Groupe JSV, qui a acquis 19 entreprises depuis sa création, compte maintenant 6 succursales à Québec, Trois-Rivières, Montréal, Saint-Jérôme, Granby et Mascouche.

La force de Groupe JSV tient dans l’expertise de ses conseillers, l’étendue de ses produits en stock et ses prix avantageux obtenus grâce à des commandes en gros. Appelez si vous cherchez une pièce introuvable. Groupe JSV peut vous la fournir ou vous la livrer, souvent le jour même, selon le secteur. Cela est possible grâce à un service à la clientèle personnalisé, des employés expérimentés, une multitude de produits de qualité venant des fournisseurs les plus réputés (plus de 500 000 produits codés, dont 48 000 en stock), une infrastructure SAP business one, des commandes E.D.I., un site Web transactionnel, des magasins ouverts de 7h30 à 17h.

groupejsv.com

514 842-8351