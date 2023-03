Honda rappelle 50 000 véhicules au Canada pour un problème de ceinture de sécurité

Honda rappelle près d'un demi-million de véhicules aux États-Unis et 52 000 au Canada en raison d’un problème avec les ceintures de sécurité à l’avant, qui peuvent ne pas se verrouiller correctement.

Le rappel concerne certains des modèles les plus vendus du constructeur automobile, notamment le CR-V de 2017 à 2020, l'Accord de 2018 et 2019, l'Odyssey de 2018 à 2020 et l'Insight de 2019. Les modèles 2019 et 2022 de l'Acura RDX sont également touchés.

Le revêtement de surface sur le canal de la boucle peut se détériorer avec le temps, indique Honda dans des document publiés mercredi par les autorités américaines et dont l’Associated Press a fait mention.

Le bouton de déverrouillage peut se rétracter contre le canal à des températures plus basses, ce qui augmente la friction et empêche la boucle de s'enclencher.

Si la boucle ne s'enclenche pas, le conducteur ou le passager pourrait ne pas être retenu en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure.

Honda affirme qu'aucun cas de blessure n'a été signalé à la suite de ce problème.

Les concessionnaires remplaceront les boutons de déverrouillage des ceintures de sécurité à l’avant ou les boucles si nécessaire. Les propriétaires seront informés par lettre à partir du 17 avril.