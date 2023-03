Justine Dufour-Lapointe s’empare du maillot jaune

Forte d’une deuxième place à l’avant dernière étape du Freeride World Tour disputée, aujourd’hui à Fieberbrunn en Autriche, et profitant de la chute de ses deux principales rivales, Justine Dufour-Lapointe s’est hissée au premier rang du classement cumulatif et mis la main sur le maillot jaune de meneuse.

Après avoir vu la chute des Américaines Addison Rafford et Molly Armanino respectivement 1ère et 2e au cumulatif, Dufour-Lapointe s’est assuré de compléter sa descente.

«C’était un avantage de partir dernière et j’ai effectué une descente stratégique, a expliqué Dufour-Lapointe. Je voulais réussir la descente la plus propre possible afin de m’assurer de monter sur le podium. C’est très stratégique le Freeride et la chute des Américaines m’a influencé.»

«La neige était complexe et comportait une coulée d’avalanche, d’ajouter la double médaillée olympique en bosses. Ce n’était pas si facile et ça explique qu’il y a plusieurs erreurs.»

Photo courtoisie, Freeride World Tour (Jérémy Bernard)

Prévue initialement lundi, la compétition a été déplacée parce que les conditions n’étaient pas adéquates en début de semaine.

Surprise de se retrouver au sommet du classement à sa première saison en Freeride? «Je suis vraiment contente et fière d’obtenir mon premier maillot jaune de la saison, a-t-elle souligné. C’est au-delà de mes attentes. En début de saison, je ne me suis pas fixé d’objectif aussi tangible que de terminer au premier rang. Je voulais m’amuser, skier sans penser et sans pression.»

Maintenant qu’elle occupe le premier rang en vertu d’une médaille d’or et d’argent et d’une 4e place en Colombie-Britannique, Dufour-Lapointe souhaite conserver le maillot jaune. La dernière étape aura lieu la semaine prochaine (entre le 25 mars et le 2 avril selon la fenêtre d’opportunité). L’Xtreme de Verbier en Suisse est toujours l’étape finale.

Photo courtoisie, Freeride World Tour (Jérémy Bernard)

«Je veux garder le maillot jaune et la possibilité de terminer sur le podium au cumulatif me donne encore plus faim, a-t-elle raconté. Ça va être encore plus impressionnant à Verbier. Je veux continuer de skier avec le sourire et de façon intelligente. Sur les cinq compétitions, on retiendra les trois meilleurs résultats. Rien n’est joué. C’est différent de la Coupe du monde où toutes les courses comptent.»

«Je suis vraiment, vraiment contente de ma constance depuis le début de la saison, d’ajouter Dufour-Lapointe. C’est clairement ma force dans un sport que je découvre à chaque semaine. C’est une aventure qui n’arrête pas de me surprendre, mais c’est positif.»

Pour l’Autriche et la Suisse la semaine prochaine, seulement les cinq premières filles au classement après les trois étapes initiales poursuivaient leur route. Hier, la gagnante Ariannna Tricomi a obtenu une invitation. Triple championne du monde, l’Américaine participait à sa première compétition de la saison et n’est pas dans la course pour le titre au cumulatif.