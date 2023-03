«La Voix»: un album hommage aux coachs

Les 24 candidats des directs de «La Voix» sortent, ce jeudi, un album qui rend hommage aux coachs. Jumelés en duo, ils interprètent trois grands succès de Marjo, Corneille, Marc Dupré et Mario Pelchat dans des styles complètement différents.

• À lire aussi: Sa bonne humeur va nous manquer: Nathalie Simard est éliminée de la téléréalité «Sortez-moi d’ici!»

• À lire aussi: Vivement le grand retour de la musique à la télé!

La production a, dans un premier temps, demandé aux quatre coachs de leur fournir cinq chansons de leur répertoire qui seraient intéressantes de chanter en duo et qui pourraient se retrouver sur l’album de «La Voix 2023».

«On ne leur a pas forcément demandé des grands succès, on ne leur a rien spécifié, a expliqué Toby Gendron, le réalisateur du disque. Avec mon complice arrangeur, Sylvain Michel, j’ai ensuite sélectionné les trois titres qu’on allait garder.»

Le jumelage des candidats et des chansons s’est déroulé dans un second temps, avec la complicité de Marie-Ève Riverin, la coach vocale de l’émission. «Ça n’a pas été facile, précise le réalisateur. Il fallait trouver les styles communs des candidats, vérifier les tonalités de chacun pour créer un duo, et ensuite leur attribuer une chanson. Au final, on est quand même bien content de nos choix.»

PHOTO COURTOISIE Québécor Contenu

Aller ailleurs

Avec cet album, Toby Gendron souhaitait surtout proposer ces chansons avec un habillage et des arrangements originaux. «On voulait vraiment les amener ailleurs, je ne voulais pas refaire les titres comme ils étaient au départ. C’était notre principal souci. En fonction de la personnalité des candidats, on a voulu se rapprocher de leur style. Les coachs ont écouté l’album et ils semblent très contents.»

Les douze duos offrent douze versions revisitées, qui sont douze couleurs très différentes les unes des autres. On peut, par exemple, entendre Julie St-Pierre et Nathaël Young reprendre «S’il fallait» de Marjo, Jay et Mélodie-Jade s’approprient «Tout le monde», de Corneille. Les voix de Steffy Beyong et Marie-France Lantin se marient parfaitement sur «Je n’t’aime plus», de Mario Pelchat, alors que Loïk Jolicoeur et Adam El Mouna s’amusent avec «Tout l’amour qu’on donne», de Marc Dupré.

Le réalisateur, qui a déjà travaillé sur des albums pour «Star Académie» ou «La Voix» dans le passé, a été surpris par le professionnalisme des candidats, dont certains mettaient les pieds dans un studio d’enregistrement pour la première fois.

«Ils sont tous arrivés très bien préparés, ils avaient appris leur chanson. En arrivant au studio, on leur disait de prendre le temps qu’il faut, de ne pas être stressés, et tout s’est bien passé. On a eu du temps pour faire de la création, ils ont amené des idées. Je dois dire qu’il y en a plusieurs qui sont très allumés artistiquement et qui ont tout pour réussir dans ce métier.»

L’album «La Voix 2023» est disponible, dès ce jeudi, ensaché avec le hors-série «La Voix» du magazine 7 Jours. Les titres du disque se retrouvent également sur les plateformes numériques.