Les cryptomonnaies donnent de plus en plus de fil à retordre aux clients et banques, selon l’ombudsman des banques.

En 2022, l’ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) a répondu à plus de 10 000 demandes de renseignements provenant du public. Une hausse de 40 % sur un an, alors que 2021 avait pourtant battu des records.

La majeure partie des demandes est liée aux opérations bancaires (hausse de 56%), mais les demandes relatives à l’investissement ont augmenté quant à eux de 8% d’une année à l’autre, en grande partie dû à l’engouement pour les cryptomonnaies.

« Les fraudes ont beaucoup augmenté pendant la pandémie. Les consommateurs semblent moins conscients des risques qu'ils prennent quand ils font affaire avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et comme notre monde est de plus en plus sophistiqué et électronique, de plus en plus de gens font les transactions en ligne, alors il y a plus d'opportunités pour les fraudeurs aussi », explique Mark Wright, directeur des communications à l’OSBI.

Se faire avoir par les cryptos

Voici un exemple des « nouvelles » plaintes liées aux cryptomonnaies : « C’est un investisseur qui ne sait pas trop avec qui il fait affaire. Il se fait dire : ‘’si tu veux investir avec nous, nous on ne fait pas ça en cash, on fait ça seulement en cryptomonnaie’’. Alors l'investisseur va à sa banque, retire son argent et achète des cryptomonnaies pour ensuite les transférer dans un faux compte », explique Mark Wright.

L’entreprise de cryptomonnaie où notre investisseur achète cette monnaie opère dans la légalité, la banque avec laquelle il traite pour retirer son argent aussi. Mais quand l’investisseur donne son actif à d'autres pour l’investir – souvent dans un faux compte d’une fausse entreprise –, c'est là que l'argent se perd. Et elle devient très dure à retracer.

« Quand une banque voit une situation comme ça, où quelqu'un retire beaucoup d'argent pour un investissement, elle lève un drapeau rouge. Malheureusement, la plupart des investisseurs vont dire : ‘’Je sais ce que je fais’’. Ils ne veulent pas se faire dire quoi faire avec leur argent. Mais une fois que l'argent est sorti de la banque, cette dernière ne peut rien faire pour eux », dit Mark Wright.

Qu’importe, les clients se retournent habituellement vers leur banque pour leur dire : « pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? », dit Mark Wright. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ajoute-t-il. Les banques ont pour la plupart des systèmes qui avertissent leurs clients dans ce genre de situation, mais souvent les clients n'écoutent pas, dit-il.

Un nouveau problème

Les plaintes liées aux cryptomonnaies entrent dans une « nouvelle zone » pour l’organisme, selon Mark Wright. Depuis une nouvelle réglementation l’an passé, plusieurs vendeurs de cryptomonnaies ont choisi de devenir membres de l’OSBI. « On est donc parti de zéro plainte liée aux cryptomonnaies l’an passé à 52 déjà cette année », précise-t-il.