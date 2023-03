Les Raptors frustrent Luguentz Dort et le Thunder

Les Raptors de Toronto ont dominé le Thunder d’Oklahoma City pendant 48 minutes de jeu, jeudi au Scotiabank Arena, en route vers une victoire de 128 à 111.

La troupe de Nick Nurse a remporté chacun des quarts de la rencontre et a pris son envol dans le dernier engagement grâce à un effort collectif de qualité. Tous les membres du cinq partant des «Raps» ont récolté au moins 16 points.

Pascal Siakam (25 points, 14 rebonds) et Jakob Poeltl (16 points, 12 rebonds) ont mené le bal avec un double-double chacun. Ce dernier a notamment réussi un «slam dunk» spectaculaire, au deuxième quart, après avoir reçu une belle passe de Scottie Barnes.

Il s’agit d’un deuxième gain consécutif pour les Raptors. Ils se sont ainsi approchés à un demi-match des Hawks d’Atlanta et du huitième rang de l’association de l’Est de la NBA.

Du côté du Thunder, qui avait remporté six de ses sept duels précédents, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander a poursuivi sur sa lancée et a été le seul joueur qui a posé un vrai problème aux «Raps». Celui qui a la cinquième meilleure moyenne de points par match du circuit Silver en a récolté 29.

Quant à lui, le Montréalais Luguentz Dort a connu certains ennuis d’efficacité au panier. Il n’a réussi qu’un seul de ses six lancers du centre-ville et a ajouté 10 points au tableau. Ses huit rebonds et cinq mentions d’assistance ne sont toutefois pas à négliger.

L’équipe de la Ville Reine recevra la visite des Timberwolves du Minnesota, samedi.