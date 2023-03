L’exploitant de PornHub vendu à un fonds d’investissement pour plus de 500 M$

Le géant de la porno montréalais Mindgeek, visé par de nombreuses poursuites pour des vidéos d’exploitation sexuelle, vient d’être vendu à un fonds d’investissement du nom de Ethical Capital Partners (ECP).

L’annonce en a été faite par voie de communiqué cet après-midi.

Le prix de vente n’a pas été dévoilé, mais selon une source, le prix de vente se situerait entre 500 et 600 millions de dollars.

Avant que l’entreprise ne perde sa solution de paiement et ne soit visée par de multiples recours judiciaires, la valeur de la compagnie s’établissait plutôt entre 1,2 et 1,5 milliards $, selon nos informations.

ECP se présente comme une firme «gérée par une équipe multidisciplinaire avec de l’expérience réglementaire, avec les forces de l’ordre, en engagement avec le public et dans le domaine financier».

Le géant Mindgeek est officiellement une société luxembourgeoise, mais sa haute direction et la majorité des employés sont établis à Montréal, dans un immeuble en bordure du boulevard Décarie.

Mindgeek est derrière certains des sites pornos les plus populaires du web, dont le site phare PornHub, mais aussi Brazzers, RedTube, YouPorn et Men.com, entre autres.

«Les plateformes de Mindgeek présente la meilleure sélection de contenus adultes primés et d’acteurs, la plus extensive collection de vidéos adultes de haute qualité et l’expérience la plus conviviale pour les utilisateurs», affirme le communiqué publié aujourd’hui.

L’entreprise dit avoir renforcé ses pratiques de modération qui lui ont attiré beaucoup de poursuites.

Étau judiciaire

Notre Bureau d’enquête et l’émission JE avaient rapporté l’an dernier que l’étau juridique se resserait autour de la compagnie en raison de multiples recours qui allèguaient des activités troublantes à son centre de décision de Montréal.

Au moins sept recours judiciaires ont été entrepris au Canada et aux États-Unis contre l’exploitant du populaire site internet PornHub et d’une myriade d’autres sites XXX depuis trois ans.

En août, Visa et Mastercard avaient suspendu leurs liens avec Mindgeek à la suite d’une décision judiciaire.

C’est un article du NY Times affirmant que des sites de Mindgeek de porno juvénile et d’autres types de contenu illégal qui avait plongé la compagnie dans la controverse en 2019.

«ECP recherche des occasions d’investissement dans des industries qui requièrent un leadership éthique. Notre philosophie vise à identifier des propriétés conformes à notre approche d’investissement responsable», a commenté Rocco Meliambro, président d’ECP dans le communiqué.