Mais qui donc est Jean Pascal?

C’est qui Jean Pascal ?

Est-ce la grande gueule que trop d’inconnus pourfendent et maudissent sur les réseaux poubelles ?

Est-ce cet homme parfois extravagant qui a trop souvent joué avec le feu dans son âge adulte ?

Est-ce ce superbe Black fier de sa race, mais capable d’aimer n’importe qui ayant le moindrement un fond humain qui donne espoir ?

Est-ce cet athlète fantasque qui cache parfois bien mal une timidité réelle ?

Est-il aussi sûr de lui qu’il tente de le faire croire ? Ou a-t-il un criant besoin d’être respecté et surtout aimé par les fans et les médias ?

Et quand il traverse une période sombre, qui donc est au courant de ses paniques et de ses angoisses ? Qui sait qu’après son histoire de dopage avant son deuxième combat contre Badou Jack, cet homme en apparence si fort et si courageux, a passé près de six mois enfermé chez lui ? Incapable d’absorber le choc ? Blessé jusqu’au plus profond de son être par l’abandon de partenaires et d’amis qu’il croyait solides comme l’acier.

CET AMOUR INSAISISSABLE

Jean Pascal va jouer une partie de sa carrière ce soir à Laval contre Michael Eifert. Il ne le dira jamais, mais s’il a accepté ce traquenard beaucoup moins payant que ses combats précédents, c’est pour remonter aux grands sommets.

Ces sommets que sont ses 10 combats « Cinq étoiles » de Box Rec. Le seul au Canada à avoir atteint ce chiffre fou. Jean Pascal veut revivre une autre fois la dose d’amour qu’il a reçue quand il a battu Chad Dawson, alors le meilleur livre pour livre au monde, arraché une nulle à Bernard Hopkins à Québec, battu Marcus Browne ou donné une leçon au jeune prodige américain Ahmed Elbiali dans un champ de vaches à Miami.

Mais je trouve qu’une réplique dans le film Elvis s’applique un peu pas mal beaucoup à Jean Pascal. On voit Elvis, magané, usé à 40 ans, voyageant de nuit en nuit dans des villes nouvelles pour donner son show dans des arénas toujours remplis. Dopé, malade, incapable de s’arrêter. Et la voix du Colonel Parker, joué par Tom Hanks, dit par-dessus les images « que ce qui tuera Elvis, c’est cet amour insatiable pour le public ». Le sens profond est évidemment qu’Elvis se nourrissait de cette adoration.

La situation de Jean Pascal est bien différente. Il est en forme, il est parfait physiquement et il pourrait arrêter de boxer s’il le voulait. Mais Jean Pascal se nourrit lui aussi de l’amour du public. Ça le comble de savoir qu’il a connu des moments où il était aimé par de larges pans de la société québécoise.

Et il veut absolument retrouver cet amour avant d’accrocher ses gants.

Il veut se retrouver devant Artur Beterbiev. Il veut que tout le Québec se demande comment il va survivre. Et il meurt d’envie de sortir une ou deux belles phrases bien sonnantes pour clamer qu’il va moucher Artur...

C’est pour ça que Jean Pascal se retrouve à Laval, un jeudi soir, contre un jeune Allemand beaucoup trop dangereux pour la paye touchée.

LA PROMOTION...

Big Matt Boulay, dit l’Agace, a fait un retour remarqué cette semaine dans le domaine de la boxe. Il a comparé Jean Pascal et Arturo Gatti pour essayer de choisir le plus grand boxeur québécois de tous les temps.

Je ferai remarquer à l’Agace qu’Arturo Gatti ne compte que trois combats « Cinq étoiles » à son palmarès. Ça ne fait pas le poids contre les dix de Jean Pascal.

Mais il y a une chose sur laquelle Big Matt et moi sommes vite tombés d’accord. Jean Pascal est le meilleur ami des promoteurs quand vient le temps de vendre un gala de boxe. Ce soir, c’est Jean Pascal et Jean Pascal tout seul, qui a fait le travail de promotion. Le vrai promoteur Lou Di Bella et son partenaire GYM n’ont pas investi trente sous dans la mise en marché de ce combat qui pourrait être un combat d’adieu d’un légendaire boxeur québécois.

Celui qui a donné des entrevues, écrit sur les réseaux sociaux et s’est tapé le mâche-patates à dire des choses spectaculaires, c’est Jean Pascal.

Même là, y en a qui vont le fustiger d’avoir une trop grande gueule.