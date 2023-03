Mères désespérées recherchent lait maternisé

Des mères québécoises sont obligées de visiter des dizaines de pharmacies pour trouver du lait maternisé et angoissent à l'idée d'en manquer vu la pénurie qui perdure.

Depuis la naissance de sa fille en septembre, Amélie Couture a pris l’habitude de sillonner les magasins d’Arvida, de Jonquière, de Kénogami et de Chicoutimi à la recherche de précieuses boîtes de lait Enfamil.

«Chaque semaine, c’est la course pour en trouver», soupire la mère de 26 ans, qui a aussi demandé à sa famille de garder l’oeil ouvert.

À Québec, Laurence Riou, elle, visite jusqu’à cinq commerces par jour dans sa «chasse au lait en poudre» dont sa fille de 5 mois et demi a besoin.

«Je suis chanceuse, j’ai une voiture, mais je pense à ceux qui se déplacent en transport en commun...», raconte-t-elle.

Tablettes vides

Car partout à la grandeur de la province, des familles se butent à des tablettes vides, ou à un inventaire très réduit de marques et de types préparations pour nourrisson.

C’est bien malgré les efforts des pharmaciens, explique Pierre-Marc Gervais, de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

«Même on voulait commander 8 camions [de lait maternisé] demain matin, on ne pourrait pas, parce qu’il n’y en a pas. On est au bout de la chaîne d’approvisionnement», explique-t-il.

Si la rareté concernait surtout les produits spécialisés depuis l’été passé, elle s’étend maintenant aux préparations régulières, souligne le directeur principal aux services pharmaceutiques de l’AQPP. Mais selon lui, le problème se situe surtout au niveau du choix.

«Les options les moins coûteuses [...] sont souvent en rupture de stock depuis l'automne 2022», souligne également une page web de Santé Canada sur le sujet.

Cette pénurie a comme origine la fermeture d’une usine aux États-Unis qui fabriquait plusieurs préparations populaires au Canada, peut-on y lire.

Et si l’usine a repris sa production en juillet dernier, elle ne devrait retrouver sa pleine capacité qu’en 2023.

Les grandes marques comme Similac, Enfamil ou Nestlé reconnaissent d’ailleurs connaître actuellement d’importantes difficultés d’approvisionnement sur leurs sites web respectifs.

Angoisse inutile

Pour les nouveaux parents, cette situation cause une angoisse permanente et complètement inutile.

«Moi, je dis à mes amies "si vous avez la chance d’allaiter, faites-le, c’est un stress de moins"», témoigne Amélie Couture, qui a visité des dizaines de commerces depuis la naissance de sa petite Emma.

Devant l’impasse, certaines mères se tournent vers Kijiji ou Marketplace pour se procurer le lait maternisé si recherché, une pratique que l’AQPP déconseille.

«On peut pas décourager les gens d’être créatifs, mais c’est un produit un peu sensible. Je l’achèterais d’un vendeur reconnu pour en assurer la sécurité», dit M. Gervais.

Ce dernier recommande plutôt aux parents de choisir une marque auquel l’enfant s’est habitué, mais de changer de format, par exemple, de passer du lait en poudre à la préparation prête-à-boire.

Santé Canada n'avait pas répondu à nos questions au moment de publier.