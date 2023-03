Moscou, Ontario, Canada

Kent Hughes a parfaitement raison de s’inquiéter pour les équipes canadiennes de la Ligue nationale.

Le plafond salarial et les impôts fédéral et provinciaux sont une seule et même raison qui joue contre les équipes canadiennes.

En fait, pour dire que le Canadien jouerait avec des chances égales contre le Lightning ou les Panthers par exemple, il faudrait que le plafond salarial soit établi sur l’argent net versé dans les poches des joueurs.

C’est simple. La Floride n’a pas d’impôt d’État. On ne paye que l’impôt fédéral. Au Québec, un joueur du CH redonne plus de 50 % en impôt de son salaire, c’est environ 35 % en Floride. Et on ne parle pas des charmes de Montréal.

Chaque saison, le Canadien est à court d’un joueur de 6 ou 7 millions. Faites le calcul.

L’ACHAT D’UNE MAISON

Mais en plus, jusqu’en janvier 2024, il est interdit pour un étranger d’acheter une maison au Canada. C’est pour éviter que les Chinois ou les plus riches du Moyen-Orient achètent comme investissements les meilleures propriétés au pays. C’est déjà le cas à Vancouver, à Toronto et au centre-ville de Montréal.

C’est une façon de lutter contre la terrible inflation des prix de l’immobilier.

Mais si t’es un jeune millionnaire qui veut venir jouer au hockey à Montréal, t’aurais pas le droit d’acheter une maison ? Va falloir te trouver un loyer ? Un trois et demi à L’Île-des-Sœurs ? Pensez-vous que l’agent ne fera pas les calculs nécessaires ? Et qu’il ne trouvera pas que le gouvernement de Trudeau t’empêche ainsi d’investir dans une maison à Montréal ou à Toronto ?

Va dire vite vite, on s’en va à Boston, sur le bord de la rivière Charles...