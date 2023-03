Polaris poursuit sur sa lancée

Pour le fabricant américain Polaris, 2024 est une année de maintien avec des efforts priorisés à la livraison des commandes aux amateurs dans un délai raisonnable. On a aussi opéré diverses mises à niveau de la gamme, afin de respecter la poursuite d’améliorations continues et en réponse à certains commentaires reçus des clients.

Des modèles à vocation utilitaire quittent la famille Indy pour se joindre à la famille Voyager. Il y a eu des mises à niveau des modèles équipés du châssis Matryx. il y a une amélioration du sertissage de l’enveloppe du tuyau d’échappement afin de réduire le bruit. On a installé un nouveau bouchon au réservoir d’huile pour réduire les fuites. Un traitement antibuée sur les lentilles des phares avant a été appliqué.

Afin de faciliter l’utilisation des fixations 1⁄4 de tour de la cabine par temps froid, on a installé des œillets en caoutchouc plus souples. Il y a maintenant un étrier de frein à haute rétraction pour réduire la traînée des plaquettes sur le rotor. Sur les modèles RMK, on a installé un nouveau rotor de frein plus léger avec une meilleure capacité de refroidissement. Il y a eu aussi des corrections sur le système de connexion Bluetooth, pour le système de navigation.

En 2024, tous les modèles de sentier, hybride et utilitaire sont munis de série d’un démarreur électrique.

MONTAGNE, NOUVELLE CHENILLE

Pour les amateurs de motoneige de montagne, Polaris a décidé d’offrir une nouvelle chenille. La chenille série 7 avec talons de trois pouces est désormais remplacée par la chenille 325 Series 9 avec des talons de 3,25 pouces. Elle a vraiment été conçue pour les randonnées sur des territoires où la neige est sans fond. L’objectif des ingénieurs est d’offrir aux pilotes la conduite d’une motoneige qui sera soulevée lors des manœuvres, au lieu de creuser des tranchées et s’enliser.

En condition de neige profonde, le pilote aura une réponse instantanée à ses commandes. Elle a été conçue pour rouler à une vitesse maximale de 80 km/h ou 50 m/heure. Si jamais vous dépassez la vitesse limite vous recevrez un avertissement via un indicateur qui apparaîtra sur le cadran afficheur de votre motoneige.

Cette petite nouvelle agressive est disponible en exclusivité durant le Snow Check en longueurs de 155 ou 165 pouces, sur les modèles RMK propulsés par les moteurs Patriot 9R et Patriot Boost seulement.

Tous les modèles RMK seront disponibles de série avec des grattoirs à glace réversibles. Conçus dans un design à simple bobine, ils sont fixés à même les rails de suspensions arrière et sont compatibles avec l’utilisation de la marche arrière. Leur rôle est de propulser de la neige sur le tunnel, afin d’éviter les problèmes de surchauffe. Ils grattent pour fournir de la poussière de neige sur les échangeurs de chaleur.

Dans le jargon des motoneigistes, ces petits outils très souvent quasi invisibles, sont appelés des « scratchers ».

D’AUTRES CHANGEMENTS

Photo fournie par motoneige.ca

Si on se tourne du côté des modèles, le seul changement important, c’est celui touchant la fameuse Indy VR1. Ce modèle de haute performance sera disponible uniquement avec une chenille de 137 pouces pour 2024. On retire donc l’option de la chenille de 129 pouces. Cette motoneige est offerte avec deux possibilités de moteurs soit le Patriot Boost 850 et le 650.

Tous les modèles utilitaires de la gamme des Indy, dont le fameux Adventure, font maintenant partie de la famille des Voyageurs. Ce modèle, très prisé de bien des amateurs du Québec, garde toujours ses qualités de modèle pour vivre l’aventure dans le plus grand confort.

Pour les modèles de montagne, les adeptes pourront compter sur un système de freinage amélioré. Polaris avait déjà identifié les modèles Matryx, RMK, Khaos et PRO des productions de 2022 et 2023, comme étant susceptibles de connaître des surchauffes de freinage dans certaines conditions d’utilisation. Le problème a été corrigé pour 2024.

Bien des amateurs vont trouver que la cuvée 2024 est bien maigre en ce qui a trait aux nouveautés. Toutefois, cela ne veut pas dire que la compagnie dort. Les ingénieurs travaillent toujours pour améliorer constamment la gamme et surtout apporter des correctifs nécessaires pour offrir des motoneiges uniques aux amateurs.

Dans le futur, les choses pourraient bien changer alors que le fabricant américain pourrait revenir à la charge avec des nouveautés de premier plan.

Si vous êtes intéressés par un des modèles de la gamme Polaris, faites vite pour profiter de tous les avantages rattachés à un achat durant le Snow Check. Plusieurs équipements et plus, sont en quantité limitée. Tous les concessionnaires du

Québec seront à même de vous expliquer le tout et de vous faire profiter des avantages qui conviendront le mieux à vos attentes.