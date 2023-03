Pourquoi Legault croit que c’est une bonne affaire de rester au Canada?

À l’aube du dépôt des budgets 2023-24 de Québec et d’Ottawa, vous vous demandez peut-être pourquoi notre « nationaliste » premier ministre François Legault estime depuis qu’il est au pouvoir que c’est une bonne affaire de rester dans le Canada.

Ce qui est tout de même contraire à ce qu’il croyait en 2005 alors qu’il était l’auteur du Budget de l’An 1 d’un Québec souverain, lequel budget affichait un surplus budgétaire après avoir rapatrié les impôts et taxes que les Québécois versent au fédéral.

Cela dit, François Legault a-t-il raison de répéter que c’est une « bonne affaire » de rester dans le Canada ?

Les chiffres

Financièrement parlant, les chiffres rapportés par l’Institut de la statistique du Québec dans l’édition 2022 des Comptes économiques des revenus et dépenses du Québec lui donnent raison !

Selon les données compilées depuis 2007, le gouvernement fédéral dépense systématiquement plus d’argent au Québec que les revenus perçus auprès des Québécois. Autrement dit, par rapport aux recettes québécoises, le fédéral accuse bon an mal an depuis 15 ans un déficit face à ses engagements budgétaires dans la Belle Province.

Et le hasard de la vie a voulu que ce soit surtout sous le règne caquiste de François Legault que les dépenses fédérales au Québec ont largement dépassé les recettes tirées de chez nous.

Sous le règne caquiste

Au cours des trois années allant de 2019 à 2021 (dernière année répertoriée), le gouvernement de Justin Trudeau a dépensé au Québec 113,5 milliards de dollars de plus que les revenus fédéraux perçus auprès de nous, ce qui comprend des déficits fédéraux successifs de :

17 milliards $ en 2019

62 milliards $ en 2020

34,5 milliards $ en 2021

Vous aurez deviné que c’est en raison de la fabuleuse aide fédérale octroyée aux particuliers et aux entreprises dans le cadre de la pandémie que les dépenses d’Ottawa au Québec ont surpassé de beaucoup les impôts, taxes et cotisations versés par les Québécois.

Remarquez qu’en 2020, à la suite de la mise en vigueur des nombreux programmes d’aide fédérale aux victimes de la pandémie, Ottawa s’est retrouvé dans le trou dans toutes les provinces, l’aide fédérale accordée dépassant largement les recettes fédérales provenant de chacune des provinces.

Exemple 2021

En 2021, le gouvernement de Justin Trudeau a versé au Québec quelque 34 milliards de dollars de plus que les recettes « québécoises » encaissées.

Le gouvernement fédéral a récolté des revenus de 71,5 milliards $ au Québec. Cela comprenait les recettes principales suivantes :

Impôts des ménages : 31,1 milliards $

Impôts des sociétés et entreprises publiques : 14 milliards $

Retenues fiscales des non-résidents : 2 milliards $

Cotisations aux régimes d’assurance sociale : 4,2 milliards $

Impôts sur la production et les importations : 12,9 milliards $

Revenus de placement : 4,6 milliards $

Maintenant, au chapitre des dépenses fédérales qui s’élèvent à 106 milliards $, voici où les plus grosses ont été effectuées au Québec :

Achat en biens et services : 19,1 milliards $

Transfert aux ménages (prestations, allocations, crédits) : 40,4 milliards $

Transfert aux administrations autochtones : 1,84 milliard $

Transfert aux institutions sans but lucratif (pour les ménages) : 1,84 milliard $

Subventions aux entreprises : 8,3 milliards $

Transferts au gouvernement du Québec (péréquation, santé...) : 28,1 milliards $

Intérêts sur la dette fédérale (part du Québec) : 5,3 milliards $

Au fil des prochaines années

Les mesures d’aide fédérale aux victimes de la COVID-19 étant maintenant chose du passé, l’écart entre les recettes et les dépenses fédérales au Québec va forcément diminuer.

Mais il serait surprenant que le déficit fédéral au Québec retombe sous les 17 milliards $ par année comme c’était le cas avant l’arrivée de François Legault à la tête du gouvernement.

Cela dit, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon veut mettre à jour le Budget de l’An 1 d’un Québec souverain que François Legault avait concocté en 2005.

Comme l’aide fédérale dépasse largement les recettes tirées du Québec, et ce, depuis au moins les 15 dernières années, ça va être tout un défi de convaincre les Québécois qu’un Québec souverain sera rentable par lui-même