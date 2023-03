Québec veut connaître votre avis sur le système de santé

Les Québécois pourront donner leur avis sur le réseau de la santé grâce à un projet-pilote mis en place par Québec afin de sonder la satisfaction des patients qui reçoivent des soins dans un établissement de santé.

Les patients pourront notamment donner leur avis sur le temps d’attente ou encore la manière dont ils ont été reçus et traités.

Pour l’instant quatre établissements participent à ce projet-pilote, soit le CHU Sainte-Justine, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans un communiqué publié jeudi matin, le gouvernement du Québec a indiqué que l’objectif est d’étendre graduellement cette façon de faire à l’ensemble des établissements de la province.

«À terme, il est souhaité que chaque personne ayant une interaction avec le réseau de santé et de services sociaux ait l’occasion de faire part de son niveau de satisfaction quant aux soins et aux services reçus. L’objectif est que le réseau s’adapte mieux et plus rapidement aux besoins des citoyennes et des citoyens, pour leur offrir une meilleure expérience patient», peut-on lire.

Les premiers résultats seront dévoilés dès mardi prochain, le 21 mars lorsque le gouvernement ajoutera cet indicateur dans son tableau de bord sur la performance du réseau de la santé disponible en ligne.

«Il est important de mesurer la satisfaction des Québécoises et des Québécois à l’égard de leur réseau de santé afin que les services soient à la hauteur de leurs attentes. C’est tout un changement de culture! Il s’agit d’une première initiative afin de présenter les résultats obtenus, qui contribuera à l’amélioration de l’expérience patient», a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.