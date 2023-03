Scott: l’avion du 737 s’envole pour le Woodooliparc

L’avion du 737 va finalement quitter les terrains de l’aérogare pour s’installer en Beauce, au Woodooliparc.

• À lire aussi: Un nouveau transporteur à très bas prix s’amène à Montréal-Trudeau

• À lire aussi: L’avion-restaurant Le 737 devrait bientôt quitter le site

• À lire aussi: Près de 3 M$ en dettes: c’est la fin pour Le 737 qui déclare faillite

L’appareil prendra bientôt la route pour atterrir à Scott dans un nouveau concept évalué à environ un million de dollars selon le directeur et copropriétaire Karl K. Boucher. L’homme d’affaires s’est porté acquéreur de l’appareil dans les dernières heures. Depuis le début, ce dernier a toujours été l’acheteur potentiel le plus sérieux.

« La journée où nous avons appris que c’était disponible, on a pris contact. On a jasé rapidement même si ça ne s’est pas réglé vite. On a pris le temps de négocier et de voir les possibilités », a expliqué M. Boucher.

En août

Rencontré à Scott, ce dernier a hâte de présenter son projet à la clientèle du parc thématique. L’avion, pourrait arriver sur le site à la mi-avril, deviendra un élément incontournable du décor du Wooddoliparc.

Comme à l’aéroport, il risque d’être visible à partir de l’autoroute 73, donc installé à l’entrée du parc, et non pas dans l’environnement des parcours de Noël ou de dinosaures.

Jean-François Racine / JdeQ

« Ça prend un projet différent, à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Il n’y aura pas de restaurant mais quelque chose axé sur la technologie. L’objectif est de pouvoir ouvrir au début du mois d’août. Ça sera un maudit beau projet mais une offre qui va bien compléter ce que nous avons déjà », a-t-il ajouté sans vouloir trop s’avancer.

Le Woodooliparc est ouvert environ six mois par année et des heures supplémentaires pourraient s’ajouter avec ce nouveau projet. Le but est de réussir à offrir des activités quatre saisons d’ici quelques années.

Photo d'archives / Stevens LeBlanc

Les biens du 737, qui a déclaré faillite avec des dettes accumulées de près de 3 M$, ont été liquidés récemment.

L’enjeu du transport

En discutant avec le syndic, l’homme d’affaire Alexandre Bernard, qui œuvre en immobilier, avait alors repris l’avion avec un partenaire du domaine de la construction. Le transport de l’avion représentait le défi le plus complexe.

L’offre du 737 avait été lancée à l’été 2021 à l’aéroport. Le concept comprenait des comptoirs-restaurants, un bar extérieur présentant des spectacles durant la saison estivale, le tout sur les terrains de l’aérogare, en bordure de la route de l’Aéroport d’où l’appareil était bien visible.

Le Woodooliparc a honoré récemment en recevant le Prix Jeune Entreprise 2023 du Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB).