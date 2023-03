Soccer Canada: baisse de popularité des joueurs du CF Montréal

Il y a quelques mois à peine, le CF Montréal était l’équipe la mieux représentée au sein de l’équipe canadienne de soccer masculin qui a participé à la Coupe du monde au Qatar. Plus qu’un joueur, le défenseur Kamal Miller, fait maintenant partie du groupe.

Le sélectionneur John Herdman a dévoilé jeudi sa formation en vue des deux derniers matchs de la Ligue des nations de la CONCACAF. L’unifolié se mesurera à Curaçao et au Honduras, les 25 et 28 mars. Il s’agira des premières rencontres du Canada depuis le Mondial.

À ce tournoi international en novembre et décembre dernier, Miller, le défenseur Joel Waterman, le gardien James Pantemis et le milieu de terrain Samuel Piette ont fait le déplacement. On peut aussi ajouter les noms d’Ismaël Koné et d’Alistair Johnston, qui évoluent maintenant en Europe.

Le CF Montréal ne connait pas un bon début de saison, ayant perdu ses trois premiers matchs et ne marquant aucun but. De plus, Pantemis s’est blessé dès la première rencontre et Piette a été victime d’un petit pépin physique.

Par ailleurs, l’attaquant du Bleu-Blanc-Noir Romell Quioto prendra aussi part à deux rencontres de la Ligue des nations, pour le Honduras.