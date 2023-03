Tragédie d’Amqui: l’isolement source du problème

L’attaque tragique au camion-bélier par ce jeune adulte d’Amqui n’est pas sans rappeler celle de la garderie de Laval et même celle de l’attaque au sabre dans les rues de Québec il n’y a pas si longtemps.

Même si nous n’avons pas encore tous les détails de ces événements macabres, toutes ces attaques ont un point en commun, soit une forte pulsion meurtrière motivée par un état délirant dans lequel le contact avec la réalité est absent. Cette perte de contact avec la réalité est alors caractéristique d’un état psychotique bien connu par les intervenants en santé mentale.

Les états psychotiques

Il existe plusieurs états psychotiques chez les individus délirants. Certains vivent une psychose brève (souvent liée à une autre maladie), d’autres tombent en psychose toxique (liée à une sur consommation de drogue, particulièrement avec le cannabis) et plusieurs (environ 2%) sombreront dans un état psychotique permanent alors qu’ils sont atteints de la schizophrénie (souvent liée à des prédispositions génétiques et des expériences traumatisantes dans l’enfance).

Fait intéressant, il est noté dans la littérature que peu importe le type de psychose vécue, tous les individus affectés vont à un moment donné, ressentir des idées délirantes et parfois même des hallucinations (auditive et/ou visuelle). Plus encore, les études montrent que la plupart des idées délirantes sont de type paranoïaque (ex. être persuadé qu’il y a un complot mortel contre soi) ou de référence (ex. être persuadé que nous recevons des messages et que nous avons le devoir d’y répondre).

Les hallucinations, quant à elles, s’accompagnent toujours d’un sentiment de menace pour l’individu affecté. Parfois, la personne peut entendre des voix qui lui donnent l’ordre de se faire du mal ou de faire du mal aux individus de leur milieu. Est-ce qui a été vécu par le tueur d’Amqui ? L’enquête nous le dira.

Comment intervenir ?

Tous s’entendent pour dire qu’il faut investir en santé mentale. Mais comment intervenir et surtout à quel moment ? Nous savons que les adultes plus vulnérables à la psychose vivent souvent de l’isolement social. Ils sont également hypersensibles, se sentent facilement agressés et envahis par les événements stressants.

Or, il est clair qu’un événement comme celui d’Amqui demeure imprévisible. Mais considérant que les troubles en santé mentale se développent davantage en contexte d’isolement social, il devient urgent de s’occuper des personnes isolées dans nos communautés. Nos jeunes adultes isolés ne doivent pas se retrouver devant ce vide angoissant de la solitude. Ils ont réellement besoin d’aide, d’écoute et de réconfort. C’est pourquoi des ressources considérables doivent être rapidement investies en santé mentale au Québec afin de sortir ces jeunes de l’isolement.

Aussi, il revient à nous tous, adultes responsables (parents, amis, voisins) de nous préoccuper de nos adolescents et jeunes adultes isolés. Car c’est de cela que nos jeunes ont le plus besoin, sentir qu’ils existent pour quelqu’un d’autre.

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche, Ph.D. Professeur de psychologie, Cégep St-Jean-sur-Richelieu