Vive le faucon pélerin

J’ai vraiment liké la pub du gouvernement. C’est la best. T’as pas catché? Come on, c’tait une joke! C’était ironique as fuck! Tu comprends fuck all à l’humour, man!

Ça va wake up les jeunes, I hope. C’est rendu out of control le franglais. Anyways, je suis down pour qu’on la share dans les écoles, mais c’est quoi les odds? Je suis team faucon pèlerin, all the way, man!

WTF, LOL, LMFAO

Je le confesse d’emblée: j’utilise souvent des mots anglais. Pas autant que dans le premier paragraphe de ma chronique, mais... beaucoup trop à mon goût.

Et c’est précisément pour cette raison que je trouve la pub de Jean-François Roberge sur le faucon pèlerin si géniale.... Elle nous tend un miroir grossissant pour nous montrer à quel point on est ridicules et pathétiques quand on formule des phrases qui contiennent pour moitié des mots anglais: «Malgré que ses skills de chasse soient insanes l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch».

Au Québec, le français est en déclin.

Ce que cette pub démontre, c’est notre paresse langagière, notre tendance naturelle à nous appuyer sur des béquilles. On passe à l’anglais parce que c’est plus vite, plus court, plus imagé.

On utilise un mot anglais par-ci, par-là, et on ne se rend pas compte que de façon insidieuse on finit par parler une langue bâtarde, dénaturée. Le fait que la pub du ministre Roberge utilise un ton scientifique, professionnel, sentencieux met en lumière à quel point on ne s’attend pas à ce qu’une figure officielle nous parle avec des mots anglais.

D’ailleurs, la Montreal Gazette s’est bien amusée, dans son article sur la pub gouvernementale, à rappeler que deux jours auparavant «le ministre de la santé du Québec Christian Dubé avait affirmé que sa réforme du système de santé allait “shaker” le status quo».

Tout récemment, sur Instagram, j’ai vu une vedette québécoise hyper connue écrire: «Je hang out avec la best de ma mère.»

Les plus jeunes utilisent des mots anglais parce que c’est la mode, les plus vieux utilisent des mots anglais pour se faire croire qu’ils sont encore jeunes.

Un été, dans mon club sportif, j’étais installée dans la piscine à côté de deux jeunes femmes francophones, qui ont passé une demie-heure à se dire une phrase en français, une phrase en anglais, une phrase en franglais. Je me retenais de ne pas hurler de rire.

Mais le point culminant de cet échange d’une rare médiocrité a été atteint quand l’une d’elles s’est levée en disant : «Je vais mettre mes shoes».

Misère! Quand tu perds ton latin au point où tu ne te souviens même plus comment nommer les objets du quotidien, c’est que tu es complètement acculturé, non?

THE FRENCH PARADOX

La pub du gouvernement a été critiquée de tous bords, tous côtés.

«On a des lois au Québec, pas besoin de faire des pubs avec un faucon pèlerin», a déclaré Vincent Marissal de Québec solidaire.

«La situation critique dans laquelle se trouve le français ne prête pas à rire» a renchéri Maxime Laporte du Mouvement Québec Français.

La pub a au moins un mérite: on n’a jamais autant parlé du franglais. Et ça, c’est la meilleure nouvelle ever.