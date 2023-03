JOURDAIN, Maurice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Maurice Jourdain, survenu le 21 février 2023, à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil sa compagne Diane, ses frères et soeur: Micheline, Robert, et Claude (Frédrérie), sa belle-soeur Chantal, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 mars 2023, de 11 h à 13 h à laUne cérémonie sera célébrée à 13 h en la chapelle de la Résidence funéraire.Au lieu de fleurs, Maurice vous remercie de faire un don à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.https://www.jedonneenligne.org/fondationcitedelasante/IMO/La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval.