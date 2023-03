Appareils d'imagerie médicale désuets: les radiologistes reviennent à la charge

Insultés par les propos tenus par la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS concernant les équipements en radiologie, quatre radiologistes signent une lettre ouverte pour informer la population sur les conditions qu’ils constatent au quotidien.

«Je trouve extrêmement décevante et de mauvaise foi la réaction CIUSSS de l’Estrie-CHUS, qui affirme que le système informatique est maintenant stabilisé. Je me dois d’apporter certains correctifs, la situation est bien loin d’être aussi stable que prétendu», a écrit la radiologiste Dre Marie-Claude Lefebvre, appuyée par ses collègues Dre Lucie Brazeau-Lamontagne, Dr Louis-Olivier Bouchard et Dr Maxime St-Amand.

Mardi, le radiologiste Dr Yves Patenaude dénonçait publiquement les ratés du système informatique archaïque et la désuétude des appareils d’imagerie médicale (IRM) au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

La direction de l’établissement avait réagi, en affirmant que des correctifs avaient été apportés et que le système informatique était à jour et efficace.

«D’accord nous pouvons de nouveau lire des examens, mais le système est toujours dysfonctionnel avec de multiples arrêts de toutes sortes, avec une liste d’examens en retard avec ce que ça implique pour les patients», ont poursuivi les quatre radiologistes dans leur lettre.

Selon eux, des solutions ont été proposées «à plusieurs reprises» aux équipes de gestion, sans succès.

«Les décisions sont trop souvent prises dans un bureau, avec des considérations administratives, bien loin de la réalité des travailleurs sur le terrain et des patients», ont-il mentionné.

Qualifiés de sécuritaires et fiables par le directeur des ressources informationnelles et de la technologie au CIUSSS, Philippe Préville, les appareils d’IRM ne permettent pourtant pas, pour plusieurs types d’examen, d’avoir des images de qualité adéquate pour le diagnostic, ont-ils martelé, et ce, «malgré des efforts incroyables de l’équipe technique pour améliorer les images».

«Les technologies évoluent, et malheureusement pour les patients, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS est resté coincé en 2005», ont conclu les radiologistes.

La direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS a préféré ne pas commenter la lettre signée par quatre de ses radiologistes. La situation sera abordée lors d’une rencontre avec ceux-ci, qui est prévue la semaine prochaine.