Attaque au camion-bélier: Amqui doit «panser ses blessures»

AMQUI | Le branle-bas de combat et les réactions à chaud cèdent lentement la place à l’espoir dans la communauté d’Amqui, quelques jours après l’onde de choc provoquée par l’attaque au camion-bélier.

« Depuis la vigie de jeudi soir, on sent que l’ambiance change lentement en ville. Le monde recommence à respirer. Ça va continuer de s’améliorer avec le temps », constate la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette.

Une messe a été tenue en hommage aux deux disparus et aux neuf blessés, dont certains luttent encore pour leur vie. C’est l’archevêque de Rimouski, Mgr Denis Grondin, qui a présidé la cérémonie axée sur l’espoir et la solidarité.

L’administration municipale a aussi offert une dernière occasion de se rassembler aux citoyens en formant une grande chaîne humaine dans un parc local, vendredi soir. Nombre d’entre eux se sont pris par les mains pour communier avec toutes les personnes personnellement touchées par la tragédie.

« On doit se soutenir dans cette épreuve-là. Je pense que [cet événement] est un pas important pour guérir les blessures tous ensemble », a indiqué une résidente rencontrée vendredi.

D’autres, comme Marc, un résident de Lac-au-Saumon, préfèrent investir du temps pour « oublier » ce qui s’est passé sur le boulevard Saint-Benoît. « Je comprends qu’il y en a qui ont besoin de parler de ce qui s’est passé pour sortir le méchant, mais moi, je veux plus y penser », précise-t-il.

D’après la mairesse Blanchette, il était primordial d’organiser une cérémonie civile, pour donner l’occasion à tous ceux qui en ressentent le besoin de « faire sortir le trop-plein d’émotions une dernière fois avant de retrouver la routine ».

Suite des choses

Sylvie Blanchette a pris quelques secondes pour se remettre les idées en place quand est venu le moment de discuter de la suite des choses pour la ville de 6200 âmes.

« Je pense qu’en fin de semaine, les gens vont prendre le temps de se réunir en famille et vont constater la chance qu’ils ont d’être ensemble », poursuit-elle.

La mairesse rappelle toutefois que les ressources d’aide du CISSS du Bas-Saint-Laurent seront là pour « accueillir et épauler toutes les personnes » qui ressentent le besoin de parler des événements.

Mémorial possible

Même si elle estime qu’il est « beaucoup trop tôt » pour y réfléchir sérieusement, Mme Blanchette n’écarte pas la possibilité qu’un monument ou une plaque soit installé pour honorer les personnes dont la vie a été fauchée en plein centre-ville.

« Pour l’instant, on est toujours en gestion de crise, admet-elle. Quand la poussière sera retombée, la Ville va se concerter pour déterminer ce qu’on fera par la suite. »

LE TEMPS DE GUÉRIR

Photo Vincent Desbiens

« Ce qu’on a voulu livrer, c’est un message qui va bien au-delà des croyances religieuses. C’est une question de dignité humaine, de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. »

— Kindé Cosme Arouko, prêtre d’Amqui

« L’après va être long, surtout pour ceux qui sont touchés dans leur famille. Mais c’est le temps qui va pouvoir arranger les choses. »

— Sylvie Blanchette, mairesse d’Amqui

« On va vivre avec ça pendant un bout, surtout quand on connaît personnellement les victimes. Un jour, on va passer par-dessus cette épreuve difficile. »

— Daniel Valcourt, ami des victimes Jean Lafrenière et Pauline Desmarais