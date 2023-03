Billie Eilish fait ses débuts à l’écran dans «Swarm» d’Amazon Prime

Les cheveux blonds, le regard inquiétant, la voix et le sourire diaboliques : la chanteuse Billie Eilish devient Eva, l’un des personnages qui gravite autour de l’anti-héroïne Dre dans la série d’horreur « Swarm » déposée aujourd’hui sur Amazon Prime.

Billie Eilish fait ses premiers pas en tant qu’actrice dans la série d’horreur signée Donald Glover (aussi connu sous le nom d’artiste musical Childish Gambino) et la dramaturge Janine Nabors. Dans un court extrait vidéo partagé sur le compte Instagram de la chanteuse, on voit son personnage discuter avec Dre (Dominique Fishback), le personnage principal de ce thriller.

La courte scène montre Dre qui avoue avoir fait du mal à quelqu’un et Eva lui répondre « C’est très bien » avec un sourire inquiétant.

Si on se fie aux nombreux commentaires des internautes et à la courte vidéo, la chanteuse de Happier Than Ever semble jouer de manière crédible et naturelle. Après être apparue dans plusieurs documentaires musicaux et avoir fait sa propre voix dans un épisode des Simpson, c’est la toute première fois qu’on voit Billie Eilish dans une série de fiction.

L'idée d’ajouter à la chanteuse à la distribution de la série viendrait de la directrice de casting Carmen Cuba qui était au fait du désir de Billie Eilish de devenir actrice.

Personnage de soutien

La Eva de Billie Eilish fait partie des nombreux personnages de soutien qui croiseront la route de plus en plus violente de Dre. Ceux-ci seront joués par Damson Idris, Byron Bowers, Kiersey Clemons, Paris Jackson, la personnalité Internet Rickey Thompson et Rory Culki.

La série suit une jeune femme nommée Dre dont l'obsession pour l'une des plus grandes pop stars du monde, ainsi qu'un traumatisme inattendu impliquant sa sœur, Marissa (Chloe Bailey), la plonge dans un sombre voyage à travers le pays.

Les créateurs ont décrit Dre comme une sorte d'anti-héroïne, dans la veine de Don Draper ou de Tony Soprano, mais « à travers l'objectif d'une femme noire des temps modernes ». L'amour de Dre pour une pop star fictive - semblable à Beyoncé - la pousse à commettre des actions sombres, violentes et meurtrières dans une exploration du côté toxique de l'iconographie.