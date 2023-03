CH: que c’est difficile pour Jake Allen

Le gardien du Canadien Jake Allen a déjà vogué sur une meilleure séquence depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey et ses ennuis sont plutôt difficiles à ignorer.

Le vétéran a échappé ses six dernières décisions, incluant les deux plus récentes cette semaine. Lundi, l’Avalanche du Colorado l’a déjoué six fois en 15 tirs dans un revers de 8 à 4. Puis, les Panthers de la Floride l’ont accueilli durement quand il a remplacé Samuel Montembeault en première période, marquant six buts en 18 lancers. Inefficace, il a d’ailleurs repris le chemin du banc qu’il occupait de la rencontre perdue au compte de 9 à 5.

Ainsi, Allen a flanché 12 fois en 45 minutes de jeu environ. Voilà donc des contre-performances ayant entaché ses statistiques de la saison, notamment son taux d’arrêts (,892) et sa moyenne de buts alloués (3,56). Toutefois, il refuse de céder au découragement.

«Évidemment, ce n’était pas un bon match de ma part ni de celle de l’équipe. J’assume mes responsabilités. [...] Ce fut un début de match bizarre pour les deux formations, mais de mon côté, ce ne fut pas suffisant. Je dois laisser cela derrière moi et répondre de la bonne manière, a-t-il affirmé en point de presse après l’entraînement de vendredi. Les gars seront prêts à rebondir.»

Malgré l’horrible soirée de jeudi, pas question de revoir ce film d’horreur afin de repérer ce qui n’a pas fonctionné sur le plan technique.

«Pour ce genre de match, vous ne regardez pas la vidéo. Dans 98-99 % des cas, vous faites vos devoirs en prévision du prochain affrontement, mais là, c’est le type de joute que vous jetez à la poubelle et que vous oubliez», a-t-il dit.

Travail

Allen insiste sur l’importance de l’effort quotidien pour se sortir du marasme. La recette magique n’existe tout simplement pas.

«C’est de rester moi-même. Je me présente à l’aréna chaque jour pour travailler, je ne prends pas vraiment de congé. J’essaie de m’engager afin de constituer la meilleure version de moi et d’aider ce groupe. Ce ne fut pas le cas hier. À mes yeux, il faut regarder vers le jour suivant», a-t-il dit.