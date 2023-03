Des chiens viverrins responsables de la COVID-19?

Des données génétiques publiées ont récemment dévoilé que la COVID-19 pourrait venir de chiens viverrins du marché de Wuhan. Ceci ajoute au poids à la théorie selon laquelle les animaux infectés vendus sur le site ont déclenché la pandémie de coronavirus.

• À lire aussi: La COVID sur le point d'être une menace similaire à la grippe saisonnière

• À lire aussi: Fini les tests de COVID-19 pour les voyageurs en provenance de Chine

Des écouvillons prélevés sur des étals du marché des fruits de mer de Huanan dans les deux mois qui ont suivi sa fermeture le 1er janvier 2020 ont révélé que les produits contenaient de l’ADN d’humain et des particules de COVID-19, mais aucun ADN animal.

Cette conclusion a maintenant été renversée par une équipe internationale de scientifiques. Leur analyse des séquences génétiques publiées par l'équipe chinoise sur la base de données scientifique Gisaid a révélé que certains des échantillons positifs à la COVID étaient riches en ADN de chiens viverrins. Des traces d'ADN appartenant à d'autres mammifères, dont des civettes, étaient également présentes dans des échantillons positifs à la COVID.

AFP

La découverte ne prouve pas que les chiens viverrins ou d'autres animaux infectés par la COVID ont déclenché la pandémie, mais les scientifiques présentant mardi les recherches à un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé expliquent que cela rend cela plus probable.

Ce qui a déclenché la pire pandémie depuis un siècle est devenu un débat intense et souvent toxique. Une théorie suggère que le virus aurait émergé chez les animaux sauvages et se serait propagé aux humains au marché. Une autre suggère que le virus s'est échappé de l'Institut de virologie de Wuhan, à proximité, où des chercheurs travaillaient sur des agents pathogéniques similaires.

Les dernières données génétiques ne prouvent pas que des chiens viverrins ou d'autres mammifères ont été infectés par la COVID-19 et l'ont propagé sur le marché. Si les animaux étaient infectés, ils peuvent avoir contracté le virus d'humains infectés, mais les résultats indiquent la possibilité que la cause soit, en fait, un animal infecté et le commerce illégal d'espèces sauvages.