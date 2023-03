Ingérence chinoise: combien vaut la protection de notre démocratie?

Face aux risques bien réels d’ingérence étrangère – particulièrement celle de la Chine –, combien vaut la protection de la démocratie canadienne ? La question n’est pas anodine.

Selon certains experts et les partis fédéraux d’opposition, au bas mot, elle vaut une enquête publique indépendante.

Selon d’autres experts et le premier ministre Justin Trudeau, parce qu’il est question de données hautement sensibles en termes de sécurité nationale, une enquête publique ne serait pas nécessairement un choix sage.

Puis, comme toujours, il y a la joute politique partisane. Pour Pierre Poilievre, Justin Trudeau et ses libéraux ne seraient que de vulgaires suppôts du régime chinois totalitaire.

Au point même où le chef conservateur laissait entendre récemment que le premier ministre serait en fait un traître à la nation qu’il dirige. Comme quoi, la prochaine campagne électorale s’annonce plutôt boueuse.

Devant les multiples révélations coulées dans les médias sur l’ingérence de la Chine au Canada, Justin Trudeau avait finalement opté pour la nomination d’un « rapporteur spécial indépendant ».

Sa mission ? Conseiller le gouvernement sur cette même boîte de Pandore et déterminer si une enquête publique indépendante serait nécessaire.

S’acheter du temps

Ce faisant, sur le plan stratégique, le premier ministre s’est acheté du temps. Comme la tâche du rapporteur spécial sera lourde, peut-être s’est-il même acheté beaucoup de temps. Une denrée précieuse en politique.

Surtout, il s’est délesté de la responsabilité politiquement explosive d’avoir à décider lui-même s’il y aura une enquête publique. Bref, un choix habile.

Le seul obstacle sur sa route était de trouver LA perle rare pour occuper le poste. Il lui fallait une personne indépendante de toute attache partisane tout en étant inattaquable sur les plans éthique et intellectuel. En soi, une quête complexe.

Cette semaine, bingo ! La perle rare fut trouvée : David Johnston, ancien professeur de droit et ex-gouverneur général nommé en 2010 par le premier ministre conservateur, Stephen Harper.

Sans compter qu’en 2007, le même Stephen Harper l’avait aussi nommé conseiller spécial chargé de définir le mandat d’une enquête publique sur l’affaire Airbus. Ce qui allait d’ailleurs mener à la création de la commission Oliphant.

Sur le fond des choses

C’est pourquoi, même si M. Johnston est membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, considérant qu’il a déjà eu la confiance d’un conservateur aussi pur et dur que Stephen Harper, l’« accuser » d’être un partisan libéral ne tient tout simplement pas la route.

Pierre Poilievre a beau tenter de le faire quand même, ses attaques ne sont que des coups d’épée dans l’eau.

Cela dit, il est vrai qu’à première vue, l’approche prise par Justin Trudeau dans ce dossier sentait l’improvisation et l’évitement à plein nez. Or, elle s’avère être nettement plus habile que plusieurs le croyaient.

Encore une fois, sous-estimer Justin Trudeau est certes un jeu tentant, mais dans la réalité des choses, c’est aussi parfois une erreur.

Maintenant, il s’agira de voir quelles conclusions David Johnston finira bien un jour par en tirer.

Parce qu’au-delà des stratégies politiques de part et d’autre, le sujet de l’ingérence étrangère – et tout d’abord chinoise – est d’une importance capitale.

Il en va de l’intégrité même du processus démocratique au Canada et de la confiance vitale des citoyens en lui.