«Je n’ai pas vraiment été en danger» -Jean Pascal

Jean Pascal avait l’air d’un homme démoli au terme de sa défaite, hier, à la Place Bell. Il n’en revenait pas que les juges aient offert la victoire sur un plateau d’argent à Michael Eifert.

«Ce n’est pas la décision qu’on souhaitait. Je crois que j’ai livré une bonne performance. Je n’ai pas vraiment été en danger dans ce combat-là. C’est plus lui [Eifert] qui a été le plus souvent en danger. Je le laissais frapper quand je le voulais. C’est moi qui mettais la pression sur lui», a commenté Pascal, avouant être tombé en bas de sa chaise en attendant les pointages de 118-110, 115-113 et 117-111.

«J’aurais gagné seulement deux rounds? Quand c’est moi qui aie porté les meilleures attaques, c’est moi qui ai été agressif?»

Son entraîneur Orlando Cuellar n’a pas été tendre envers les trois juges, jugeant que son poulain s’était fait voler.

«Les coups d’Eifert arrivaient sur les gants de Pascal. Il n’était pas précis. Pascal a décoché les meilleurs coups, les plus puissants. Pascal concluait les rounds en force, a lancé Cuellar. [...] Je ne pense que c’est une décision honnête. Pascal a été plus explosif. Les juges sont tombés endormis.»

Pourtant, plusieurs experts et journalistes donnaient le jeune Allemand de 25 ans victorieux.

Deux visions

Dans le clan d’Eifert, il n’y avait pas de doute sur l’identité du gagnant.

«J’ai clairement gagné le combat, a calmement répondu Eifert. J’ai même failli l’envoyer au tapis à quelques reprises. Jean Pascal a peut-être gagné deux rounds.»

«Ce n’est pas commun en boxe de voir le boxeur local perdre, mais ça doit changer et aujourd’hui [hier], le Canada et les juges ont prouvé que c’était possible», a louangé le promoteur Benedict Poelchau.