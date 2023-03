La liste d'écoute de QUB musique du 17 mars 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Portraits - Double Date With Death ****

À elle seule, la pièce Miroir Baroque, première de l’album, sert de synthèse à ce qu’on retrouve ensuite sur Portraits: séduisant condensé de cadences variées et concises. Ses diverses ambiances enchaînées en un peu plus de trois minutes annonce l’éclectisme de ce qui va suivre. Sans s’éparpiller, Double Date With Death tâte de la ballade un brin psychédélique en préservant la cadence sur Ben là et Loin tout en explorant une veine plus dream pop sur Jouets. Amateurs de DIIV ou Beach House, prêtez l’oreille. Aucun détail n’a été laissé au hasard dans les arrangements sans que ça résulte sur un album surproduit. Le travail du très occupé Guillaume Chiasson, derrière la console, y est sans doute pour quelque chose. Et pour encore mieux aérer le tout, on introduit des courts intermèdes parfaitement dans le ton avec la pièce-titre de l’album et Vanités. Les arpèges scintillants et cristallins sur la bien nommée La fin concluent joliment cette offrande. Pas étonnant que le combo montréalais ait attiré l’attention des Inrocks et de Libération. (Stéphane Plante)

Moteur super sport - Tom Chicoine ****

Intéressante offrande que ce Moteur super sport, qui ajoute sans prétention une belle brique à l’édifice du country. Si Tom Chicoine nomme The Carter Family et Willie Nelson au rang de ses inspirations, il ne s’y perd toutefois pas. Cet album country folk offre des chansons simples et efficaces, tenues par une plume joliment tournée et de précieuses collaborations: Éric Goulet (réalisation), Alex Burger (basse), Ariane Roy (chœurs), David Marchand (guitares), Mandela Coupal-Dalgleish (batteries et percussions)... Pour ton amour, avec Les Hay Babies, a même des airs de classique en devenir. (Mélissa Pelletier)

Street Sermons - Daddy Long Legs *** 1⁄2

Quel plaisir d’écouter du blues sans se taper des solos de guitares de 12 minutes! Même qu’ici, c’est davantage l’harmonica du chanteur Brian Hurd qui vibre à fond. Been a Fool Once, c’est du haut calibre d’engouement rythmique. Assurément le hit du lot. Nightmare, avec sa parenté avec Slade, et Star sonnent différemment du reste sans gâcher l’unité. Harmonica Razor, une instrumentale qui ne passe pas inaperçue, ravivera vos pulsions lascives enfouies comme l’a si souvent fait le blues. (Stéphane Plante)

BAD PREMONITION - Tei Shi *** 1⁄2

Comme une barrière entre elle et quiconque oserait attenter à son bonheur ou son intégrité, BAD PREMONITION sonne comme la prise de contrôle d’une écorchée qui a vécu à répétition les mêmes scénarios toxiques. Pour marquer le pas entre ses pièces en anglais, Tei Shi - alias Valérie Teicher - y va même de quelques paroles en espagnol sur ¿QUIÉN TE MANDA?, expression qui exprime une désillusion et une frustration. Sans grande surprise, ce nouvel EP permet toutefois à Tei Shi de poursuivre l’exploration des sonorités électro-pop de son projet avec talent. (Mélissa Pelletier)

That’s Life - FIDLAR ***1/2

Même s’ils ne consomment plus autant de drogues qu’avant (ils en causent justement sur la très pixiesque On Drugs), les jeunots de FIDLAR ont tout de même su préserver leurs élans juvéniles. Leur petit côté délinquant s’entend dès l’ouverture avec Centipede. Si vous n’avez jamais apprécié la voix criarde du chanteur, ce n’est pas avec cet EP que vous serez conquis. Pour les autres, délectez-vous de ses riffs accrocheurs passant du grunge au pop-punk avec la même désinvolture. (Stéphane Plante)

