L’arrivée d’un nouveau commissaire

Le président du bureau des membres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Richard Létourneau, a présenté lors d’une conférence de presse le nouveau commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini. Le nouveau commissaire a rendu hommage à Gilles Courteau pour le travail qu’il a accompli au sein de la LHJMQ.

Photos : Pierre-Paul Poulin et Patrick Beaudry, SNAPe Photo

Mario Cecchini, le nouveau commissaire de la LHJMQ, et son épouse, la dynamique Danielle Simard, sont entourés de leurs filles, Samanta et Jessika qui a rappelé à son père, avant qu’il prenne sa décision d’accepter le poste de commissaire de la LHJMQ, que c’était un rêve pour lui de travailler avec la jeune génération de talent.

Le nouveau commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, est entouré de ses anciens collègues chez les Alouettes, Danny Maciocia et Joey Alfieri.

L’ancien gardien de but du Canadien et directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, et Richard Létourneau, président du bureau des membres de la LHJMQ, tenaient à féliciter Mario Cecchini pour sa nouvelle nomination.

Patrick Langlois, de WKND FM, et Maxwell « Hops » Pearce, des Harlem Globetrotters, sont en compagnie de Jason Ferris, directeur du Beurling Academy, et de Denburk Reid, Montreal Community Cares/Red Rush Basketball et Leadership qui ont aidé à organiser la journée avec les élèves.

Maxwell « Hops » Pearce, des Harlem Globetrotters qui disputeront leurs matchs les 31 mars et 1er avril au Centre Bell et à la Place Bell, a enseigné à Kamira Gagné l’art de faire tourner un ballon sur son doigt.

Le joueur des Harlem Globetrotters Maxwell « Hops » Pearce – ici entouré de Ronnell Thomas, Christian Rule Taylor et Kimona Cain – a rencontré un groupe de jeunes du Beurling Academy, à Verdun, qui jouent au basketball.

L’animateur, Patrick Langlois et son fils Benjamin, ont bien apprécié les quelques trucs qu’ils ont appris de Maxwell « Hops » Pearce, des Harlem Globetrotters.