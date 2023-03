Ligues majeures: le baseball veut vous reconquérir

Il y a 50 ans, 34 millions d’Américains regardaient la série mondiale. L’an dernier, ils étaient 11,7. C’est moins que certains matchs de football collégial. Ça ne va pas bien pour le baseball, vraiment pas bien. Comme tous les grands circuits sportifs, les fans sont tentés de suivre autre chose, voir autre chose et vivre autre chose. Donc, pour un sport aussi conservateur, c’est encore plus difficile de rivaliser. Mais c’est ce que la ligue commence à essayer de composer cette année avec les nouveaux règlements qui devenaient inévitables pour reconquérir des partisans. Ces fans s’en vont notamment parce que le baseball, c’est devenu beaucoup trop long. En séries, des matchs pouvaient durer plus de quatre heures. Pour un sport familial, c’est insensé. Voici donc les nouveaux règlements qui visent à hausser le spectacle et à raccourcir les matchs.

Épingler les coureurs

Photo d'archives, AFP

Un changement qui fait moins jaser, mais qui aura un impact majeur concerne les tentatives de retirer les coureurs sur les buts par les lanceurs. Les vols de but deviennent de plus en plus une relique dans le baseball majeur, qui veut rehausser son spectacle en permettant des règles qui les ramèneraient à l’avant-plan. La ligue veut que les équipes misent sur autre chose que les circuits. Maintenant, les lanceurs ne pourront plus lancer à leur guise au premier but pour épingler un coureur. C’est deux fois maximum. À la troisième tentative, si le coureur n’était pas en course, le lanceur se verra décerner une feinte irrégulière et le coureur pour avancer au prochain but. Ajouté à la règle du chronomètre, ça veut donc dire que les coureurs auront tout un avantage et pourront certainement voler plus facilement. Les buts passent aussi de 15 à 18 pouces. Donc les buts seront plus proches. Ça peut sembler minime, mais un très grand nombre de vols de buts se décident sur quelques pouces.

Chronomètre

Photo d'archives, AFP

Les lanceurs ont maintenant 15 secondes entre chaque lancer. S’ils sont trop lents, c’est une balle au frappeur. Ce dernier doit d’ailleurs être prêt, dans le rectangle, lorsqu’il reste 8 secondes des 15. Autrement, c’est une prise au frappeur. Ça, c’est lorsqu’il n’y a aucun coureur sur les sentiers. Sinon, les lanceurs ont 20 secondes. Tout ça a donné des situations très étranges durant le camp d’entraînement. Cal Conley, des Braves a été retiré pour mettre fin à un match alors que ça lui a pris trop temps à se placer dans le rectangle des frappeurs. Wandy Peralta des Yankees a retiré Tucupita Marcano sur trois prises en 20 secondes. Il s’agissait probablement du retrait sur des prises le plus rapide de l’histoire du baseball. Déjà en vigueur dans les ligues mineures, ce règlement a permis de réduire les matchs de 26 minutes en moyenne. Pour les matchs dans les ligues des Cactus et des Pamplemousses, on parle d’une moyenne de 2 heures 38 minutes pour l’instant. C’est plus de 20 minutes en moins.

Défensive spéciale

Photo d'archives, AFP

C’est le règlement le plus controversé. Les équipes ne pourront plus planter la plupart de leurs joueurs du même côté du terrain pour réussir à mieux retirer les gros cogneurs qui frappent toujours dans la même direction. Chaque équipe devra avoir deux joueurs entre le premier et le deuxième but, ainsi qu’entre le deuxième et le troisième but. Et les joueurs d’avant-champ devront rester à l’avant-champ. Les Red Sox ont déjà trouvé une solution pour contourner la règle, néanmoins, en plaçant deux voltigeurs dans le même champ contre Joey Gallo. À ce moment, ce sera aux frappeurs de s’ajuster ou de laisser la place à un autre.