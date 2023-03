Lindsay Lohan attend son premier enfant

Il semble que l’ancienne enfant rebelle d’Hollywood se soit assagie. Lindsay Lohan a annoncé, via une publication Instagram mercredi, qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Bader Shammas.

Linday Lohan a pris tout le monde par surprise en partageant, le 14 mars dernier, la photo d’un petit pyjama blanc sur lequel était imprimé « Coming soon... » (À venir sous peu). « Nous sommes bénis et excités », a écrit l’actrice de 36 ans qui sera mère pour la première fois.

Le futur papa est Bader Shammas, un riche entrepreneur et banquier avec qui la comédienne s’est mariée le jour de son anniversaire : le 22 juillet 2022. Ils étaient fiancés depuis deux ans.

La fortune de son nouveau mari s’élèverait à 100 millions de dollars. Il a étudié à l'Université de Floride du Sud de 2007 à 2010, où il a obtenu un diplôme en génie mécanique. Il a également étudié à l'Université de Tampa, où il a obtenu un baccalauréat ès sciences en finance en 2012. Bader a travaillé chez BNP Paribas Wealth Management avant de devenir vice-président de Credit Suisse, une société bancaire, en 2018.

Une relation positive

Les parents de Lindsay Lohan approuvent la relation de leur fille avec Bader Shammas depuis le début de leur histoire. Son père, Michael Lohan, avait d’ailleurs fait une déclaration très positive lorsque sa fille avait annoncé ses fiançailles. Même chose pour le frère de l’actrice et chanteuse qui avait alors écrit « Ma meilleure amie !!! » sous la publication de sa sœur.

Michael Lohan et son ex-femme Dina seraient des plus excités à l’idée de devenir grands-parents. Dina Lohan a également mentionné en entrevue que Lindsay prévoit partager son temps entre Dubaï et New York, comme elle l’a fait pendant le tournage de son récent film Netflix « Falling for Christmas ».

Lindsay Lohan, dont la fortune s’élèverait à 2 millions de dollars selon Celebrity Network, ne cesse de vanter le calme, l’intelligence et le profil bas de son mari, ce qui la garde serine, loin du tourbillon de son ancienne vie trop publique.

L’actrice américaine a souvent fait les manchettes par le passé pour ses déboires judiciaires (conduites en état d’ébriété, possession de drogue, séjour en prison et en centres de désintoxication). Elle s’est éloigné des tentations de Hollywood il y a plusieurs années pour aller vivre à Londres, puis déménager à Dubaï. Son prochain film, « Irish Wish », sera déposé sur Netflix en 2024.