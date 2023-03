Meurtres sanglants à Rosemont: le suspect connu pour santé mentale

Le jeune homme de 19 ans arrêté vendredi matin pour avoir vraisemblablement poignardé à mort trois membres de sa famille a déjà été suivi pour des problèmes de santé mentale.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Carnage dans Rosemont: le suspect aurait tué à coups de couteau trois membres de sa famille

• À lire aussi: [VIDÉO] Triple meurtre dans Rosemont: l'arrestation du suspect particulièrement «gore»

• À lire aussi: Triple meurtre dans Rosemont: «C’est terrible», réagit François Legault

Arthur Galarneau vit au sous-sol du duplex où s’est déroulé le drame, vers 9 h 30. Sa mère et sa grand-mère vivent respectivement à l’étage et au rez-de-chaussée de l’immeuble détenu par la matriarche.

#Rosemont: Selon mes sources, le suspect arrêté pour le triple meurtre est Arthur Galarneau, 19 ans. Connu pour des problèmes de santé mentale. Il est soupçonné d'avoir tué trois membres de sa famille, tous des adultes. pic.twitter.com/eygNb46Kvi — Maxime Deland (@MaxDelandQMI) March 17, 2023

Dans un contexte qui demeure nébuleux, le jeune homme aurait tué trois personnes à l’intérieur en les poignardant avec un couteau. L’identité des victimes n’est pas encore connue.

À l’arrivée des services d’urgence, les policiers ont dû utiliser du poivre de Cayenne avant de pouvoir le maîtriser au sol. Le présumé meurtrier était alors couvert de sang.

Deux corps ont été découverts à l’intérieur du duplex et un troisième étendu dans le gazon et partiellement dénudé devant l’immeuble.

Selon nos informations, Arthur Galarneau aurait déjà été suivi pour des problèmes de santé mentale. Une travailleuse sociale lui rendait d’ailleurs visite régulièrement.

Des proches qui ont préféré demeurer anonymes ont indiqué qu’il était très solitaire, qu’il parlait peu et sortait rarement du sous-sol.

« J’avais un mauvais feeling avec lui, a mentionné une personne de son entourage. Je peux aller jusqu’à dire que j’avais peur de lui, de ce qu’il pouvait faire. »

Or, sur sa page Instagram, le jeune homme avait indiqué prendre du mieux récemment.

« C’est vraiment bizarre parce que j’ai complètement changé mes habitudes de vie. J’ai arrêté [le cannabis], disait-il il y a cinq semaines dans une vidéo. Genre, je vais faire de la musculation avec un trainer pendant six mois. Je fais du patinage de vitesse maintenant. Vraiment ma vie a l’a changée. Genre ça switch en ce moment genre c’est vraiment le fun. Je me sens vraiment heureux, mais le problème c’est que genre je n’arrive pas à le ressentir parce que genre les deux dernières années c’était vraiment hard et j’ai vécu beaucoup de bullshit pis tout ça. Fait là genre de ressentir d’être heureux c’est comme un pas dans le vide, fait que je le sais pas, c’est quand même épeurant de redevenir heureux. »