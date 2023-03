Nouvelle ère sur fond de rédemption

Le thème du premier point de presse de Mario Cecchini à titre de nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec allait de soi. « C’est le début d’une nouvelle ère ! », a lancé Maxime Blouin, directeur des communications et des relations avec les médias de la ligue.

La nouvelle tête dirigeante du circuit a dit la même chose, mais en ne manquant pas de vanter les mérites et l’énorme contribution de son prédécesseur Gilles Courteau, parti dans les conditions que l’on sait.

La réaction a été la même du côté de Richard Létourneau, président du comité exécutif de la LHJMQ ainsi que président et gouverneur des Saguenéens de Chicoutimi.

Respecté des amateurs

L’arrivée de Cecchini donnera de la crédibilité au circuit. Les amateurs de sports ont appris à le connaître lorsqu’il occupait la présidence des Alouettes.

Les gens aiment l’image qu’il dégage. L’homme est honnête et sincère. Il n’essaie pas de faire avaler des couleuvres aux journalistes.

Tout le monde s’est rangé derrière lui lorsque Gary Stern, qui détenait une part minoritaire dans l’actif des Alouettes, l’a mis cavalièrement à la porte à quelques jours de Noël.

Dès lors, les jours de Stern étaient comptés à Montréal.

La LHJMQ développera une nouvelle image sous la gouverne de Cecchini. C’était déjà dans les cartes quand Courteau a annoncé, en décembre, qu’il tirerait sa révérence.

Je crois me rappeler que Courteau avait dit que son successeur devrait voir à procurer, notamment, une visibilité à la ligue dans les médias numériques.

Cecchini est devenu le candidat numéro un à partir du moment où Stern l’a laissé tomber.

Il faudra du temps pour oublier

Mais on ne peut faire un trait définitif sur les évènements qui ont secoué la ligue au cours des dernières semaines.

Courteau s’est fourvoyé devant une commission parlementaire qui voulait en savoir plus long sur les initiations barbares commises dans sa ligue à une certaine époque. Cerné de toutes parts, il s’est résigné à remettre sa démission à Létourneau.

Ce dernier est une figure avantageusement connue dans l’industrie de la construction.

Son entreprise, La Charpenterie, construit des structures de bois pour des habitations résidentielles et des locaux commerciaux. Fondée il y a 50 ans, la compagnie fait affaire partout au Québec.

Le milieu du hockey ne lui était aucunement inconnu avant qu’il ne s’associe aux Sags, en 2015. Dans sa jeunesse, il était ce qu’on appelait alors le trainer des Saguenéens. Il était l’employé à tout faire du vestiaire.

Il a vécu les premières années de l’équipe dans les années 1970. Il a côtoyé les Yvan Gingras, deuxième entraîneur de l’histoire de l’équipe, Sylvain Locas, un gars de la place qui était la vedette du club, les frères Michel et Serge Dubois.

Sécuriser les joueurs

Comme tout le monde, Létourneau a été scandalisé par les histoires de rites de passage dévoilées au grand jour par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario.

Comment expliquer que des propriétaires d’équipe, des directeurs généraux et des entraîneurs aient pu tolérer de telles atrocités ?

M. Létourneau n’a pas de réponse. Il est toutefois fier de dire qu’un code du vestiaire est en place chez les Saguenéens depuis 2015.

Pour le directeur général et entraîneur-chef Yanick Jean, c’est tolérance zéro !

« Ça va être à nous, maintenant, de nous assurer que les joueurs de la ligue se sentent en sécurité et se sentent bien chez nous, dit-il.

« Pour ce qui est arrivé dans le passé, on va guider dans le système judiciaire les anciens joueurs qui voudront porter plainte. »

Qui parlera ?

Y’en aura-t-il ?

Il n’est pas facile pour une victime d’actes violents de parler.

La semaine dernière, un ancien joueur qui a connu une courte carrière dans la LHJMQ m’a appelé, pour me raconter sa mésaventure.

Il est suivi par un thérapeute depuis. Il fonctionne bien dans la vie, mais il n’est pas disposé à en parler publiquement.

« Gilbert Delorme et Antoine Roussel, qui ont joué leur hockey junior chez nous, ont déclaré qu’ils n’avaient jamais été témoins de ces choses, continue Létourneau.

« C’était probablement une minorité qui posait ces actes. Mais peu importe qu’on parle d’une seule initiation, c’en est une de trop. »

Un monde de différence

Mario Cecchini et Richard Létourneau en ont donné tous deux l’assurance. Le trophée Gilles-Courteau, qui remplace la Coupe du président, demeurera.

Létourneau a été sans équivoque lorsque questionné à ce sujet hier.

« En 1986 [année où Courteau fut nommé commissaire par intérim], notre ligue était un peu folklorique, un peu régionale, a-t-il raconté.

« On en a fait une ligue sérieuse et compétitive. On a des joueurs qui arrivent chez nous adolescents à 16 ans et qui en sortent adultes à 20 ans.

« On en fait des actifs pour la société. Les études sont maintenant obligatoires. On a des chiffres très intéressants à ce niveau.

« Il faut donc continuer à garder le trophée Gilles-Courteau remis aux champions des séries éliminatoires de notre ligue. »

Bouc émissaire

Certains ne seront pas d’accord, mais on ne peut rejeter du revers de la main ce que Courteau a fait pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’homme a réalisé de bonnes choses pour être maintenu en poste 37 ans.

Était-il au courant des initiations sordides qui se passaient dans sa ligue ?

Peut-être.

Probablement.

Mais il n’était pas seul à savoir.

Tous les dirigeants de la ligue savaient.

Quand on aborde un ancien entraîneur, c’est motus et bouche cousue!

Lui aussi est au courant, mais il ne veut pas en parler.

Courteau était coincé. Il n’avait aucune chance de s’en sortir. S’il avait avoué, sa démission aurait été réclamée sur-le-champ.

Il a payé pour l’inaction de ses employeurs et les folies de ses joueurs.

C’est ce qu’on appelle un bouc émissaire.