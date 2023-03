Ottawa, avec ses cachotteries, plane 10 000 pieds au-dessus de nos têtes

Mercredi, un éditorial du Globe and Mail déplorait qu’Ottawa communique de l’information au compte-gouttes et traite les citoyens comme des enfants.

Le quotidien torontois avançait deux exemples concrets.

Le premier, ce sont les cachotteries de Trudeau et de son entourage sur l’ingérence chinoise.

D’abord, le premier ministre ne trouve rien de mieux à dire que de déplorer le racisme antichinois. Allô, la lune?

Ensuite, plutôt que de créer une commission d’enquête, comme celle aux États-Unis sur l’assaut du Capitole, Trudeau nomme un «rapporteur» qui se penchera sur la question de savoir... si une commission serait justifiée ou pas.

La personne nommée, David Johnston, un ancien gouverneur général du Canada, est un ami personnel de la famille Trudeau depuis les années 1970 et un membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Serait-il le candidat parfait pour conclure: circulez, il n’y a rien à voir?

L’autre exemple de cachotterie évoqué par le Globe and Mail est celui du juge de la Cour suprême Russell Brown, mis en congé à la suite d’une mystérieuse altercation qui serait survenue en Arizona.

C’est un astérisque après son nom, pour signifier qu’il n’avait pas participé à un jugement, qui mit la puce à l’oreille de la presse. Pas d’annonce officielle jusque-là.

Aux États-Unis, on connaît les résultats des examens médicaux des juges de la Cour suprême.

Bref, au Canada, note le quotidien torontois, citoyens et médias doivent approcher Ottawa l’air piteux et la main tendue pour en savoir plus, comme s’ils demandaient une faveur, ou se fâcher sérieusement... et même là.

Je pourrais multiplier les exemples.

Que sait-on exactement du rôle joué par la mégafirme de consultation McKinsey dans l’appareil fédéral?

Que sait-on des liens entre le gouvernement fédéral et Century Initiative, l’organisme de «charité» qui lui souffla dans l’oreille l’idée de doter le Canada d’une population de 100 millions d’habitants en 2100, d’où la hausse délirante des volumes d’immigration?

Que sait-on du coût réel des migrants arrivés par le chemin Roxham?

Il a fallu interroger l’Association des hôteliers pour apprendre qu’ils occupent 10 % de TOUTES les chambres d’hôtel dans la région métropolitaine! 10 %!

Que sait-on du coût et des causes des ratés du système de paie Phénix des fonctionnaires fédéraux?

Le bordel dure depuis 2016... et il y avait toujours 418 000 dossiers problématiques le mois dernier, selon le principal syndicat des fonctionnaires fédéraux.

Il a fallu qu’un militant péquiste, Stéphane Gobeil, passé depuis à la CAQ, épluche ligne par ligne les crédits fédéraux pour connaître l’ampleur réelle des dépenses d’Ottawa.

Il a fallu une commission d’enquête pour mieux comprendre la gestion par Ottawa du convoi des camionneurs antivaccins.

Secret

Plus les citoyens sont informés, plus les institutions doivent faire attention, ce qui les améliore.

Le gouvernement du Québec fait plein de gaffes, mais il est proche. Le gouvernement fédéral n’est pas mieux, et il plane 10 000 pieds au-dessus de nous.